花紅｜Bonus、雙糧點使好？網民熱議15種用法　投資豪使外還可以…

長榮海運年終獎金狂灑40個月，羨煞眾人，歲末年終之際，上班族最期待的非年終獎金莫屬，不管有沒有領40個月，每個人領到這一大筆錢，都會開始分配規劃，不只可用來應付生活中的各種狀況，更可好好犒賞辛苦一整年的自己。



以下是按網民選擇前15位排名的年終酬金運用方法，如果大家想不到如何運用自己的年終酬金，可以參考一下網民的選擇（按圖了解！）

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今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友都會拿年終獎金去做甚麼，還沒想到要怎麼用的人，趕快參考這篇吧！

NO. 13 裝修家裏帶來新氣象

受到疫情影響，許多人改採居家辦公，待在家裏的時間越拉越長，家中的舒適程度也備受重視，若突然看到亂糟糟的房間、老舊的牆壁，心情不好就很難繼續專心工作。不過苦於裝修、裝潢通常都需一筆高額費用，因此網友會選在領到年終獎金後裝修家裏，希望達到除舊佈新的效果，房子、心情都自然美麗了起來。

NO. 12 醫美、美髮投資外表變帥變美

年終獎金通常都會趕在農曆春節前發放，許多人都會趁機好好打理一下外表，用更帥更美的面貌迎接新年。但是若想要做一整套美髮、美甲、美睫，甚至是醫美手術的話，花費的金額相當可觀，這時年終獎金就能派上用場了！再加上現在因為疫情必須戴口罩，正是「微整形」的好時機，用年終獎金投資外表也是個熱門選項。

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NO. 11 買新車直接開回家

每天騎車或搭大眾交通工具上下班，遇到下雨或寒流的時候真的會很厭世，因此有網友在領到高額的年終獎金後，會考慮購車當成代步工具，也可順便達成「買車」的人生目標，不少車商會看中這點，推出新年購車優惠。不過網友提醒，買車後稅金、保養費、油錢、停車費都會隨之而來，在買車前必須慎重將這些費用納入考量。

NO. 9 吃大餐撫慰身心靈

沒有甚麼事是「吃」不能解決的！平常工作忙碌，無法空下時間好好享受美食，領到年終獎金後，當然要爽吃一波，用美食撫慰被工作摧殘的自己，吃飽之後彷彿又有力量再度迎擊現實生活的考驗。另外也有網友會選個燈光美、氣氛佳的頂級餐廳，用年終獎金請家人、另一半吃飯，感謝他們一起陪伴度過辛苦的一整年。

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NO. 8 保險、貸款必繳款項先還錢

思考「年終獎金怎麼花」太奢侈了，現實是有些人每個月都被房貸、車貸、保費等必繳款項追着跑，年終獎金對於他們來說就像是場及時雨，雖然有時繳完這些款項後，年終獎金就所剩無幾了，但心裏總會變得比較輕鬆、踏實，網友表示「不喜歡欠錢的感覺」，俗話說「欠錢不能欠過年」，還完錢後也能過個好年。

NO. 5 升級家電買洗碗機、吸塵器

網路上流傳「三機（洗碗機、掃地機、烘衣機）救婚姻」的說法不是沒有原因的，平時上班累得要死，下班只想躺在床上當爛泥，根本沒有時間與力氣做家事，但是地板不會自動變整潔、髒碗盤也不會自己變乾淨，所以領到年終獎金之後，終於有錢可以購入這些高單價家電，省下大把做家事的時間，過舒適的生活。

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NO. 4 怒換最新款手機、平板等3C

每當看到蘋果發表會，就好想買爆新品！看着身邊朋友都已經換新機，網友拿到年終獎金後，當然也要跟上潮流怒換一波，紛紛在各大討論區詢問哪支手機比較耐用、該換哪支手機照相比較漂亮等，用新機迎接新的一年，再加上手機、平板、筆電等都是平常工作會用到的產品，升級好一點的、讓工作更順暢也不為過吧～

NO. 3 存起來當緊急備用金

正當網友熱烈討論年終獎金該怎麼花的同時，也有一群人認為，年終獎金本來就是薪水的一部分，不該因為突然進帳一大筆錢就花掉。生活中可能遇到各種緊急狀況，有了年終獎金就可以有餘裕地應對，例如有些網友會在年後選擇轉職，離職後的空窗期正可拿年終獎金當作生活費；也會有人擔心工作狀況受到疫情影響，若不幸遇到無薪假、減班，年終獎金就可派上用場。

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NO. 2 投資買股用錢滾錢

物價不斷上漲，就是只有薪水不會漲，在這樣的背景下，很多網友都選擇靠投資用錢滾錢，平常就有投資習慣的網友，在獲得一筆大額獎金時，能更自由地安排投資規劃，幫自己放大年終獎金，創造被動收入。就算年終獎金領得不多，只要看好時機投資，也能賺進比別人還多的年終獎金呢！

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NO. 1 包紅包給父母長輩當年終

領完年終之後馬上就要過年，春節最重要的事情就是「發紅包」，為了不讓自己荷包淌血，就直接把年終獎金當成紅包錢發出去吧！雖然發紅包時會有心痛的感覺，但同時也表示有能力回饋照顧自己多年的父母長輩，算是長大的滋味吧～大部分網友都認為，把年終獎金當作紅包相當值得，「領越多包越多」、「給爸媽分紅，讓他們也賺年終XD」。

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月13日至2022年01月12日，共1年。



系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『年終獎金用途』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。



本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】