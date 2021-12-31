2022展望｜2021年人生有進步嗎？5方面賽後檢討　為新一年作準備

當你點擊閱讀這篇文章，我恭喜你，你是對事業有要求的人。2021年即將過去，今天半宅職薯就和大家一起來一個賽後檢討，看看自己達成了甚麼。



工作上成就

工作上的成就不一定是升職加薪，更是提升工作上的能力。在過去一年，你有處理更高難度的工作嗎？你在同儕的地位有提升了嗎？你工作的熟練程度提升了嗎？

凡此種種，都屬於工作上的成就。即使人工地位不變，工作上的成就達到了，也意味着你更有機會有更好將來。你需要想的，就是這些能力上的增值，能如何為你鋪排更好的事業道路。

相關文章：成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

人脈發展

也許在過去一年，你不少時間都在WFH；也許在過去一年，你沒有出席過甚麼交流活動。但也不代表人脈發展就要暫停。

和夥伴分享一篇好文章，一句問候祝福說話，都有助維持你的人脈。當然，更高階的做法是建立個人品牌，讓更廣大的人認識你。

相關文章：公司不再講人情 員工不再講忠誠 彼此關係趨於淡薄蝕底是打工仔

個人質素提升

過去一年，你有沒有培養一些能夠提升個人質素的嗜好？還是沉迷於手機遊戲或者網上搞笑短片？

培養閱讀習慣、培養自學能力、學習一門技能、鍛鍊反思能力……等等，都能夠提升個人質素。也許你在今天見不到成效，但若果能夠持之以恆，幾年之後你會發覺整個人在不知不覺間脫胎換骨。

相關文章：活在當下不代表做事可任性 5件事早在20歲便懂人生才不留遺憾

+ 12

個人成長

年齡增長，不代表個人成長。在過去一年，你能夠更加好的管理情緒嗎？你有戒除不良習慣嗎？你心胸變得更廣闊了嗎？你對人生有更積極態度嗎？

個人成長能帶給你新的視野，新的感受。嘗試接觸不同事物，了解不同價值觀，都有助個人成長。

相關文章：【升職攻略】捱生捱死不獲賞識？ 只需7條問題了解晉升無望原因

更好的身體狀況

「每逢佳節重三斤」。在聖誕假期瘋狂慶祝過後，你的身體狀況有變化了嗎？在週末假日，你是習慣躲在家看手機，還是到戶外舒展身心呢？

磨刀不誤斬柴工。維持身體在良好狀態，能夠幫助你走更長更遠的路，面對更多的挑戰。

相關文章：升職｜入職半年就當主管 Uniqlo店長：終於明白店長與店員的差異

結語

2021年即將成為過去，如果你能夠做到上述大部分項目的話，那固然是好；但若然做不到的話，也不用氣餒。畢竟，新一年又有新的開始。早上一覺醒來，又是一個新的希望！