儲蓄｜記帳總是半途而廢？不懂5大要點　它只是阻礙你的麻煩事

許多人都會用記帳的方式管控收入支出，然而有時記帳記久了，卻發現還是存不了多少錢，原因或許就在於記帳的方式需要調整。日本網站《サンキュ》最近就分享一篇文章，指出記帳時需要注意的五大要點。



想知道如何有效儲蓄，不妨參考以下5大記賬要點：（按圖了解）

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1. 項目不要分太細

很多人一開始記帳，就想說要把每個項目都確實記住，如「食材費」、「清潔用品費」、「日用品費」、「零食飲料費」等等。然而好比像是日用品跟食材之類，常常都是在超市一次買齊的，因此大可算在同一項目，如以「生活費」代之就好。反而細項分得太多，容易讓自己只有三分鐘熱度，無法維持記帳習慣。

2. 適時檢討支出

記帳不是只有「記錄」而已，更應該經常思考，分析甚麼樣的支出是真的有必要，哪些又是應該節制的花費。至少該以一個月一次的頻率作檢討，才能夠有效控管金流。

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3. 設定一個可以達到的金額

記帳目的就是要儲蓄。因此可以設定一個的目標，告訴自己不管過程如何，最終就是要達成這個金額。當然，這個目標也不宜設得太過強人所難，否則發現無法達成之下，很可能會讓人中途放棄，反而失去意義。

4. 強化每個月儲蓄金額的存在感

在每次結算時，如果把存下來的錢，都用特別大的字體寫下等方式記錄，自己回顧時也會更有成就感，進而增加記帳與儲蓄的意願，形成良性循環。

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5. 強調沒花到錢的時刻

也許很困難，不過試着在一個月中，騰出幾天是沒有花費的，並且將這幾天特別標示下來。如此一來就會形成心裡暗示，讓自己積極地減少花費，甚至越來越常出現「無消費日」，大大提升儲蓄的效率。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】