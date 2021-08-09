高層不信學歷？ 有人負責捱騾仔？ 四個高層不會告訴你的秘密

為甚麼大學畢業仍要考語文筆試？為甚麼努力工作依然不受重視？

今天半宅職薯就向你揭露4個高層不會宣之於口的管理秘密，讓你明白為甚麼有些人平步青雲，有些人卻要「捱騾仔」？



有些事情，老細多也不會跟你坦白：（按圖了解）

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高層根本不相信學歷

你有沒有想過，不少高層其實並不相信學歷的含金量呢？

舉一個簡單例子，你便會立即明白：

不少的Management Trainee工作，都要求申請人先通過語文能力筆試以及邏輯推理能力筆試。從正路的想，大學畢業生應該具有一定的語文及推理能力啊，為甚麼不少機構仍然要花人力物力進行這些筆試呢？

說穿了，就是高層不相信一紙文憑的含金量，非要親自測試申請人的水平不可。

有些員工負責升職，有些員工負責「哽豬頭骨」

不少的大機構都設有接班人計劃（Succession Planning），重點栽培兩、三層他日成為高層的人馬。

被選中的「精英」會獲得更多機會嘗試不同工種的崗位，每個範疇都涉獵一點，製造出見多識廣的效果，為他日不斷升職鋪路。

而那些不被選中的普通員工呢？通常都會被安排一些吃力不討好，難有表現卻容易犯錯的豬頭骨工作。到最後也「順理成章」，因（被刻意製造的）表現平平無奇而引致無法升職。

共同的Social Network 是獲得信任的強大基礎

同校的師兄會特別關顧師弟，基本上已是公開的秘密。但當中的思考過程又是怎樣的呢？卻又鮮有討論。

來讓我一針見血的告訴你，重點是共同的Social Network。如果高層認識你的師兄師姐，認識你的朋友，甚至認識你的親戚，他便可以安心的放你在身邊，因為你和他的關係千絲萬縷，肯定不會出賣他。

事實上，不少高層本身也是以自保為優先考慮，才會放一個聽話的「自己友」在身邊。即使這位「自己友」能力一般，大不了自己辛苦一點，但安全感肯定遠高於放一個不明來歷的員工在身邊。

紅褲子出身，視乎高層DNA

有些高層喜歡紅褲子出身的管理層，有些卻不喜歡，這很視乎高層本身的DNA。

喜歡紅褲子出身管理層的機構，很大機會高層本身也是紅褲子出身，明白到只有親身經歷，才能明白前線的真正狀況，訂立有效的政策。

與此同時，也有些機構不喜歡紅褲子出身的管理層，認為這些人員早已先入為主的套用了基層員工的思考方式，難以和高層的思考方式接軌。

結語

當你看到這裏，應該已經猜想得到自己在所屬機構的前路吧！

在這裏給你一個簡單的建議：想在職場上扶搖直上，最重要的不是負責的工種，卻是所跟的老細。「跟啱老細」事業自然如日中天，「跟唔啱老細」自然被棄於暗角。當然，更進一步的想法，就是創出自己的一條路，成為自己的老細啦！

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