時間管理｜你不是忙　是不懂使用時間　7招培養新習慣賴床要先戒

若說「時間管理」為成功之母，大家都不會否認。有效率的運用時間，別浪費時間在無聊的事情上其實並不困難，只是有沒有養成習慣而已。獻給每年都立志要好好利用時間的工作者，提供7個最簡單的時間管理法，取得成功的入門資格。若是連這7點都做不到，可別再怨天尤人喔。



以下是7個時間管理的方法（按圖了解！）

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1. 紀錄你的24小時

試着將自己一天24小時做了甚麼都記錄下來，持續一周（共168個小時），你便會發現自己的生活模式，比方說，早上是否花太多時間處理例行事務？午休沒獲得充分休息，所以下午精神渙散只能處理瑣事？有效運用時間的第一步，就是知道自己把時間花到哪裏去了！

2. 別把「我沒時間」掛在嘴邊

以運動做例子，很多人常說：「我沒時間運動！」但如果有人開價10萬元，讓你一周運動三次，你就算再沒時間，為了10萬元，也會硬擠出時間來運動。所以，很多時候並非「沒時間」，而是「優先順序」的問題。下次在說沒時間之前，或許轉以優先順序為說法，提醒自己時間是選擇，若你不喜歡目前運用時間的方式，你可以選擇別種方式。

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3. 不要賴床

別將你寶貴的意志力，拿來對付周公。請將鬧鐘的時間確實設定在自己真的打算起床的時間，要不就前一天早點上床，隔天早晨給自己一點慢慢清醒的時間。

4. 將重要事項記在行事曆上

想換工作？那麼請一天花一小時，一周準備兩到三天投履歷或出門社交；想出書？若只是想像永遠不會寫出來，固定安排一個時段寫作，如每周一、三、五晚上9點到10點半，直到書寫出來為止。規劃是讓幻想化為實際可執行的目標。

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5. 檢查所有會議

這些會議都一定要存在嗎？有沒有可能降低頻率，或是私下找同事解決就好？

6. 通勤時間別浪費

別再無意識的拼命滑手機了！做些有意義的事情，看看書或文章、聽聽有意義的內容。如果可以，一個禮拜找一天和另一半、同事或朋友一起搭車，聯絡感情都好。

7. 製作「零碎時間的娛樂清單」

就算再怎麼會利用時間的人，一定還是免不了有一些難以利用的零碎時間，比方說等微波爐熱便當，或是會議開始前的幾分鐘。這時不如讓自己稍微放鬆，做些讓自己開心的事，比方說：打打Candy Crush手機遊戲？撥個電話給孩子？列一張零碎時間娛樂清單，緊抓時間找到自己工作與生活的樂趣。

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