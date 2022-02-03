減肥｜明明不餓卻很想吃？或因壓力所致　3個原因致肚腩脂肪囤積

肥胖成因有很多，其中有一種叫「壓力性肥胖」，明明不餓，就是很想吃，而且特愛高油、高糖食物。減重醫師宋天洲提供自我檢測方法，讓人了解肥胖是否與壓力有關，並分享如何面對它的5件事。



以下是壓力肥的成因和自我檢測的方法（按圖了解！）

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3種因素導致壓力肥

台灣義大大昌醫院外科部部長宋天洲在個人粉絲團中指出，壓力導致的肥胖主要有3種原因。

1、壓力賀爾蒙會讓交感神經興奮，抑制副交感神經，而腸胃功能則是交由副交感神經處理，這時代謝就會下降，脂肪囤積自然會變多。



2、壓力賀爾蒙指的是腎上腺所分泌的皮質醇，當受到壓力時就會被釋放出來，尤其容易囤積到肚子和臀部，造成中心型肥胖。



3、當壓力讓交感神經興奮的時候，神經胜肽y就會分泌旺盛，會讓我們對高油飲食食慾大增，會讓人想要吃高油脂的食物。



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壓力肥自我檢測

宋天洲建議在面對壓力性肥胖，最重要的就是紓解壓力，下面提供了7個問題，給大家自我檢視，如果有兩個以上是Yes，就有可能是壓力性肥胖。

1. 壓力大時食慾也會大嗎?

2. 特別想吃高糖、高油、高熱量食物嗎?

3. 脂肪囤積在腹部或臀部。

4. 心情容易憂鬱、低落、焦慮與煩躁?

5. 短期遭遇一個月內快速變胖。

6. 長期面臨壓力，脂肪囤積越多，體脂居高不下。

7. 遠離壓力來源，但口腹之慾不減反增。



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做對5件事

當面壓力性肥胖時，宋天洲分享可做以下五點建議來面對，若自己無法抵抗壓力肥時，也可尋求專業心理醫師來解決心理問題等等。若壓力排除，但是減重一直瘦不下來，建議尋求正規的醫療協助，避免誤信偏方，更傷身。

1. 正視自己的心理問題。

2. 調適心情，讓自己感到放鬆。

3. 規律飲食，避免壓力來的時候暴飲暴食。

4. 改變生活節奏，檢視是否因不正確生活習慣造成。

5. 養成規律運動的好習慣。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】