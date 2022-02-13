久坐｜翹腳傷骨盆、臀部變大？屬健康危機　3類人易不由自主翹腳

撰文：女人我最大
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不管是男生或女生，常常坐着坐着就忍不住想翹二郎腿。不過有個可怕的民間傳說就是「翹腳會讓骨盆歪」，究竟翹腳是不是真的對人體有傷害？為甚麼人會不由自主想翹腳呢？來自台灣的中西醫師黃獻銘「阿銘師」來一一為大家解答！

以下是3個有關翹腳的迷思（按圖了解！）

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Ｑ1.為甚麼會想翹腳？

阿銘師解釋，人會想翹腳多半是原先姿勢就不正確，才會想透過「翹腳」或「盤腿」等姿勢，將腳弄歪，適應歪掉的骨盆。讓身體穩定度更高，大腿外側這些筋膜肌肉會保持骨盆被吊住、懸住，呼吸深度更深，腰部不容易痠。

Ｑ2.哪類人會更容易想翹腳？

人體會希望內側到會陰部有緊縮感，會較有安全感，當肌肉量不足、久坐、腎虛就會想要「翹腳」，讓身體張力平均更加舒服，腎越飽滿越緊實，人會越有安全感越放鬆。若是久坐、疲累、過勞，經絡內側會較無力，這時候很多人會習慣翹腳或盤腿，讓內側可以縮緊一點，張力平均。另外，睡得太少、消耗過度或運動過少這３類人，都要注意會有類似狀況。

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Ｑ3.翹腳會讓骨盆歪掉？

至於骨盆歪的人，持續翹腳，會不會導致更歪呢？阿銘師認為，當身體柔軟的像水，怎麼翹都沒關係，一旦是代償性的翹腳，就要留意身體的狀況了！翹腳本身不會導致骨盆更加歪斜，但如果忽視不去處理，放任骨盆繼續歪、放肆翹腳，就可能會影響身體健康，或導致其他地方疼痛。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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