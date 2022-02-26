視力健康｜長期WFH雙眼離不開螢幕？多眨眼外還有9招預防視覺疲勞

現代人沉迷3C產品，只是螢幕看太久，不免出現頭痛、眼睛乾澀、痠痛等症狀，台灣眼科醫生陳韵臻表示，小心是「電腦視覺症候群」找上身！長期下來更容易造成工作效率低下，甚至影響眼睛及肌肉骨骼健康。



陳韵臻指出，電腦視覺症候群相關症狀，在肌肉骨骼方面，多與姿勢不良及螢幕位置有關，病人會出現頭痛、頸部僵硬、背痛和肩痛等。而在視力方面，可能受眼鏡度數、光線、螢幕等影響，容易出現視力模糊、假性近視，聚焦困難等。眼表症狀則可能是空調、眨眼次數變少導致，病徵多是眼睛乾澀、異物感、灼熱感、眼睛發紅等。

日常返工、玩電話都可能令到自己患上電腦視覺綜合症，一起看看有甚麼方法可以舒緩一下疲勞的眼睛（按圖了解！）

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9個技巧改善預防「電腦視覺症候群」

1. 調整螢幕亮度

螢幕亮度應隨著環境來調整。若螢幕過亮，環境昏暗，眼睛容易疲勞。可安裝自動調整亮度app，或是使用枱燈輔助。

2. 電腦螢幕

避免螢幕眩光，可使用防眩光螢幕或螢幕眩光過濾器，或擦拭電腦螢幕也可減少眩光並提高清晰度。若已感受到畫面閃爍，建議更新螢幕。螢幕前也可使用濾藍光裝置。

3. 坐姿端正

坐直並保持肩膀放鬆，避免頭頸部向前傾。眼睛與螢幕距離應維持60至100厘米。眼睛應比電腦螢幕稍高，視線維持10至20度。良好坐姿可避免肩頸過度緊張，進而誘發頭痛。

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4. 打造適合工作環境

避免空調或電扇直接對着臉吹。放置螢幕的地方要避免眩光，尤其是來自燈或窗戶的眩光，可關窗、使用窗簾或百葉窗改善。

5. 電腦專用眼鏡

工作時可配戴降低度數的「電腦專用眼鏡」。使用濾藍光眼鏡降低眼疲勞。避免長時間戴隱形眼鏡打電腦。

6. 調大字體

若發現看電腦需要瞇眼，或是身體向前傾時，記得將字體調大。

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7. 定時休息

依照20法則（每看 20 分鐘電腦，望遠看 20 秒）可幫助眼睛重新聚焦和休息。另外，伸展活動筋骨，已被證明可以提高工作效率並減少壓力引起的眼部症狀。

8. 多眨眼

使用螢幕時平均眨眼次數會降低，多眨眼可使眼睛的表面保持濕潤。必要時可用人工淚液。

9. 定期檢查眼睛

定期進行眼睛檢查。

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