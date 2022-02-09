面對逆境｜Roland大談昔日挫折、自卑感　一金句今日提起佢都尷尬

以名言金句連發讓人印象深刻的現代男公關界帝王羅蘭(ROLAND)，在出版第一本書《ROLAND 我，和我以外的。》及來訪台灣時，都引起一陣炫風。羅蘭近年開創各種新事業成為企業家，不巧遭遇疫情打擊連連，但是羅蘭仍維持一慣正面積極的態度，悠然自得地正向面對。

這段日子羅蘭的心路歷程及體悟可以在羅蘭的第二本新書《你，和你以外的。來自 ROLAND的贈言》中看到，日前中文版也在台上市，趁此機會，Japaholic 就來好好訪問羅蘭一番。



現代男公關界帝王羅蘭是怎樣的人呢？

Japaholic：請為還不認識羅蘭的讀者來個2022年最新最帥的自我介紹。

ROLAND：大家好，我是羅蘭。世界上只有兩種男人，我，和我以外的。（中文）

從現代男公關界帝王華麗轉身為企業家

Japaholic：請問你在男公關時代最大的失敗是什麼、最大的成功又是什麼呢？

ROLAND：我當時最大的失敗就是在累積資歷還不紅的時期喝超多酒，喝到把身體搞壞了；而最大的成功，就是 轉為可以用不喝酒的方式接待客人的男公關。

Japaholic：所以最大的成功，就是改變自己嗎？

ROLAND：是的。

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羅蘭「唯一拿她沒辦法的女人」

羅蘭的雙胞胎妹妹，據說是羅蘭「唯一拿她沒辦法的女人」。超溺愛妹妹的羅蘭還曾因為管妹妹交男友而被討厭呢！

Japaholic：聽說羅蘭超溺愛妹妹的，還因為管太多被討厭了，所以妹妹連結婚都透過媽媽跟你報告。可不可以告訴我們一些有趣的故事呢？

ROLAND：妹妹最近跟法國人結婚了喔！我也實際見過她老公，一起在家裡過吃飯。他意外的人滿好的，我一下就變熟了，現在也常常會聯絡喔！

Japaholic：聽說你不准妹妹跟比你差的人交往，那妹妹的老公是比你帥的人嗎？

ROLAND：是沒有比我帥啦，但是人很好喔！(笑)

羅蘭熱愛的台灣美食是？

Japaholic：之前來台灣的時候發生了很多事情，印象最深刻的是什麼呢？

ROLAND：台灣的食物很好吃！而且跟東京比起來超便宜的，發現用十分之一的價格就可以吃飯的時候真是嚇一大跳！

Japaholic：有沒有喜歡的食物呢？

ROLAND：肉圓！（用台語瞬答）

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更加了解羅蘭的魅力！

讓留下無數名言的羅蘭也為之感動的名言是？

Japaholic：羅蘭以創造無數名言而聞名，那有沒有被誰的名言感動過的經驗呢？

ROLAND：史提夫・喬布斯曾經說過「人生最重要的不是你去做什麼，而是你不做什麼。」。我覺得這句話很棒，一直很珍惜放在心中。

Japaholic：反之，有沒有現在想想覺得自己以前有點胡說八道的名言呢？

ROLAND：「我跟鏡子猜拳也會贏」這句話實在有點⋯⋯。（笑）雖然我不討厭這句啦，但是現在想想，那時候真的有點胡說八道。（笑）

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羅蘭讓人記住自己的秘技

Japaholic：如果羅蘭想讓初次見面的人留下深刻印象，「絕對要讓對方記得我！」的時候，會怎麼做呢？

ROLAND：如果是在商業場合，我會注意使用高雅有禮的遣詞用語。因為我以前是男公關，加上外表這樣，時常會被先入為主地認為是沒品膚淺的人。所以我會巧妙地利用這點製造反差，特別使用超級高雅有禮貌的遣詞來跟對方交談。

Japaholic：如果是喜歡的女性的話，會怎麼讓她記住自己呢？

ROLAND：我會不斷讚美對方到她都害羞的程度。從容貌儀表、服裝、內在、說話方式等等，總之30分鐘極盡所能滔滔不絕地讚美所有可以讚美的地方。

Japaholic：有沒有發現什麼效果絕大的讚美詞呢？

ROLAND：我個人經驗是覺得讚美女性的內在會比讚美她的外表更讓她開心。像是説「妳很重視家人，我覺得這點真的很棒！」之類的話時，對方更容易喜悅。

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羅蘭建議該怎樣抓住男人心？

Japaholic：羅蘭從出生至今，覺得自己最帥氣的瞬間是什麼時候呢？

ROLAND：現在回想起來，是在大學第一天就決定不念了的時候。雖然當時的我被說「只是個單純的笨蛋而已」，但是⻑遠來看，我覺得那是我人生最帥氣的瞬間。

Japaholic：羅蘭非常擅⻑收割女性芳心，那想抓住男人心的時候該怎麼做呢？請給想追求男性的台灣男男女女一點必殺技建議吧！

ROLAND：其實台灣女性很擅⻑展開攻勢！感覺積極的女性很多。在日本女性比較害羞，不太會有人這麼熱烈地接近我，但是在台灣的路上走的時候，台灣女性很積極主動地接近我，我覺得完全比日本女性厲害喔！有這樣的積極性的話，我想應該就沒什麼問題吧？我個人很喜歡積極的女性，所以問我怎樣才能抓住男人心的話，我想就是女性也積極進攻吧！當然也有的男性比較不喜歡這樣，但是我覺得台灣女性展開攻勢的方式非常有技巧喔！我在台灣被台灣女性接近的時候超開心的說！

當自信滿滿的羅蘭陷入低潮時會？

Japaholic：當陷入人生低潮時，該怎樣脫離呢？

ROLAND：我最近會覺得「那就享受低潮本身吧！」。當然這也是因為我現在不論在收入或是時間上，都有一定程度的餘裕，才可以這樣想。以往我陷入低潮的時候，努力想辦法勉強自己振作起來的狀況比較多。現在則是該說隨波逐流嗎？我個人其實是不太會陷入低潮的 TYPE，雖然低潮時也很痛苦，但是換個角度想，對不常陷入低潮的我來說也是難得的體驗，不是相當寶貴嗎？所以就變成「算了啦就享受它吧！」，用「原來我竟然也有些做不到的事啊〜」的心情去享受低潮這件事本身。

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羅蘭感受到的「話語的力量」是？

Japaholic：羅蘭新書中有提到「話語的力量」，不知道羅蘭有沒有因為「話語」而受傷或被治癒的經驗呢？

ROLAND：在我剛成為有點受歡迎的男公關時，常常會看網路評論。當然也曾經因為SNS上對我的誹謗侮辱、壞話而受傷過。而治癒我的則是客人直接讚美我的話語。果然直接當面告訴我的話，是比文字更令人喜悅的。雖然我會因文字而受傷，但比起文字，直接告訴我的話更能療癒我。

所以我也謹記這點，在心中畫下很明確的基準：不論是對我的讚美或是壞話，除非直接告訴我本人，否則我都不因此而忽喜忽悲。

Japaholic：為什麼會選擇將第一本書《ROLAND 我，和我以外的。》的版稅用來捐贈給國外建設學校呢？

ROLAND：我以前去柬埔寨旅行時，當地的人我非常親切，讓我想很回報他們。之所以想建設學校倒沒有什麼特別的理由，只是聽說當地學校不太夠而已。

充滿自信的羅蘭是如何「喜歡自己」的？

Japaholic：在閱讀《你，和你以外的。來自ROLAND的贈言》的第1章〈ROLAND的正向思考〉時，覺得羅蘭非常的「喜歡自己」。「喜歡自己」其實是一件很困難的事情，有人的一生都在為此反覆練習。對於自卑感很強、無法喜歡自己的人，羅蘭有沒有什麼鼓勵呢？

ROLAND：我覺得「無法喜歡自己」並不是一件很羞恥的事情，我想恐怕十之八九的人都不太喜歡自己吧！所以希望無法喜歡自己的人，可以先想著「無法喜歡自己並不是件丟臉的事」，調整成「如果可以喜歡自己的話就賺到了！」的心態。

至於自卑感這件事，我在書中也有寫到「自卑感很強，正是理想、目標、志向都很遠大的證據。」，不用把它當成一件負面的事情。換個角度想，不自卑的人乍看之下好像很幸福，但是其實也可以說是沒有什麼上進心，容易滿足。

我覺得不論是「自卑感很強」或是「無法喜歡自己」這兩點，都是先改變想法，不要當成如此負面的事情看待。

Japaholic：羅蘭最自卑的事情是什麼呢？

ROLAND：是我曾以足球選手為目標，從小學到高中都專心踢足球，卻無法成功這件事。持續努力十年，最終卻無法成功，不是會覺得自己真的是「毫無才能的人」嗎？我以前對沒有才能的自己真的感到深深深的自卑。

Japaholic：又是如何跨越的呢？

ROLAND：因為在另一個世界成功後，仔細想想，正因為我沒有才能，所以後來才能成功。我啊其實是很容易驕傲自滿得意忘形的人，如果我很有才能的話，就無法努力了吧！用這樣想的話，我以前深感自卑的「沒有才能」，不正是我的一個優點嗎？雖然有點老生常談，但只要拼命努力，在某個世界成功的話，把那個自卑點化為優點的日子就會到來的。

羅蘭記憶中最美的風景

Japaholic：在第6章〈ROLAND的數位排毒〉中有提到，羅蘭為了可以讓重要的回憶永存心中，所以手機中完全不存照片。請問你現在記憶中最美的景色是什麼呢？

ROLAND：大概在三年前我去法國旅行時，巴黎暌違十多年下起了雪，當時的景色太過美麗了，我忍不住拍了幾張照！（笑）

Japaholic：照片已經刪掉了嗎？

ROLAND：應該已經刪掉了。不過我還留在我的腦海中喔！現在還是可以鮮明地回憶起那美好的景色。

羅蘭送給 Japaholic 讀者的名言

Japaholic：請給 Japaholic 的讀者「只要讀了這句，就絕對一生不會忘記羅蘭」的名言吧！

ROLAND：一生不會忘記啊（笑）在剛剛的訪問題中我隱約感到台灣有許多人因為自卑所苦，那我希望給這些煩惱的人一句話:「自卑感越重，就是上進心越強的證明」。

Japaholic：另外這篇文章公開的時候正好是台灣的新年期間，請給 Japaholic 讀者能在新年就有一個好的開始的一句祝福！

ROLAND：「自己的人生，自己才是主角！」請千萬不要變成配角喔！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】