加人工｜認真仍不獲加薪　網民嘆只有「這種人」才獲公司厚待

職場競爭學跟你想的大不同？



有一位上班族到台灣104職場診所詢問「是不是越忍耐、越認真工作，就越被老闆看不起？」，因為他發現加薪都是會吵的人，升遷的都是成天喊累的人，「我該跟老闆談嗎？還是直接離開？」職場前輩說，苦幹實幹是品牌優勢，但可以想辦法邊找工作邊釋放訊息，而且暗示自己薪資福利很久沒調了。

上班族發問，自己對工作都是苦幹實幹，老闆要求甚麼都會盡量做到，面對再不合理的要求，都沒有怨言。包括：周末到公司幫老闆整理要給客戶的資料、休假時剛好人力不足就被一通電話call回公司支援，連福利品不夠時，老闆都請他不要拿，讓給其他人…

當事人認為，自己這些年來成績明明不錯，卻一直沒有加薪。加薪的都是那些會吵會鬧的人，升遷的都是那種成天喊累的人。最近發現一件事，和新同事閒聊時，才無意間發現，「原來連最不濟的新進人員，薪水都還比我高！我該跟老闆談談嗎？要怎麼開口、怎麼說？還是要直接默默離職，到別的公司試試看呢？」

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104職涯診所前輩答覆，苦幹實幹是品牌優勢，也是多年累積的專業素養，沒必要因為這些人事物便忘記自己是誰。建議邊找工作設法把薪資談高、邊釋放訊息，例如：問老闆新人某某的薪資談得高，是有甚麼證照或是學歷嗎？三不五時提一下自己薪資福利沒有漲，但近日的通膨很困擾之類的。再來就是有戰功的時候，投個直球跟老闆要加薪…諸如此類的。

不過前輩也說，薪資的成長的確是靠許多策略經營，跳槽是一個方式但相對風險高一點，不同的薪資水平要承擔的責任與壓力不同，不同公司總體的薪資福利水平也不同，建議也不要只看薪資數字，也該看自己的競爭力與適任性。

職場來抬槓Line友認為，可以跟老闆談談，再決定。或許老闆沒看見，或是有其他想法不知道的。努力付出的收穫是自己的，從中習得的功夫會跟著自己，因此也不要太不開心。繼續留，未來也很難說或邊找工作，更好的機會搞不好等著。但心情受此影響會影響工作情緒就不太好。104 FB粉絲頁網友回答，苦幹實幹表現不突出，表示沒有比別人優秀，只是比別人會接工作，如果能力夠往上爬，就要懂得表現出來。

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