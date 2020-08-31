升職無望因上司沒眼光？　4個字比「懷才不遇」更重要｜自我管理

「懷才不遇」，台灣教育部國語辭典簡編本注釋：懷有才能卻際遇不佳，不受重用。例句：「眼見別人才學萬倍不如他的，一個個出身通顯，享用爵祿，偏則自家懷才不遇。｣《喻世明言，卷五，窮馬周遭際賣媼》。

懷才不遇的3大理由：

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主管都不懂我

我快受不了那個豬頭主管、空降部隊，外行領導內行！

業務部真是扶不起的阿斗，到底懂不懂程式阿！主管怎麼都只挺他們！

我三年換了七個工作。因為我覺得那些公司不懂我的專業，都沒有給我發揮的空間。

那個小葉明明學歷比我低，待得也沒我久，憑甚麼是他當上我的頂頭上司！

在你職場周遭，是不是常聽到這樣的抱怨和聲音？可能甚至連自己內心，都曾出現類似的murmur（不要否認）！明明是匹千里馬，跑了八千里路雲和月，連一個伯樂都遇不到，真是連馬都要開始懷疑人生了。懷才不遇固然讓人受盡委屈，但問題是：你確定你懷的，是「才｣嗎？

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你說的才是甚麼才？

所謂的「才｣，隨着時代演進，拉到現代職場生態，跟古人重視的才學已不可同日而語了。與其說是強調天賦的才華例如音樂、美術等或滿腹經綸，更貼切的不如說是工作領域所需的專業、技能與溝通能力。

天賦是與生俱來的，擁有它是上天賞你飯吃；但多數職場能力如專業知識、技術，是可以靠着後天不斷培養和精進的；而人際拿捏溝通的能力，我只能說，少了這一味，就算閣下這匹千里馬擁有前述的所有才能，都有極大可能被主管當成驢看待。

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定義了「才｣，接下來就要聊聊「不遇｣這件事。

這樣說來，有才的人也不算少。那到底為什麼，職場上會有那麼多人覺得壯志難伸？主管、組織都這麼眼瞎心盲，看不到自己的半點好處？又或者，為何有人習慣性地從盤古開天抱怨到2020年選總統，老是看着自己碗底瞧着別家公司的鍋裏，卻不見他真的有勇氣跳槽，將自己的才華展現給他覺得懂的人看？

「不遇｣令人糾結萬分，那就來瞧瞧懷才不遇的3大理由：

1. 談不上有才，把公司當學校：

這一點在社會新鮮人身上尤其容易發生。話說職場即戰場，主管找你來幹嘛的？當然是為公司牟利啊。

在資本主義當道的社會，除非做的是非營利組織或宗教相關利他的工作，否則，有實質的貢獻才能彰顯自己職場存在的價值。因此，會被找進公司的一定是人家覺得你擁有的學經歷背景可以幫到他們，或者有潛力經一番訓練後幫到他們。

我真的很常聽到20幾歲的新進員工，問他為何想來這裏工作，劈頭就回答：「我是來公司學習的｣。這時主管臉上應該不只三條線而是烏雲罩頂了吧！要進補習班學東西都還得繳學費，結果進公司人家付你薪水讓你學習？別太傻太天真了！孩子。

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2. 你有的才，不是主管要的那種：

這就像是不瞭解自己也不瞭解別人，胡搞瞎拚白忙一場。聽過有頗具藝術天分和美感的朋友，專長是攝影和繪圖，還當過蔡依林的幕後工作人員，結果後來跑去應徵電銷業務，做得痛苦萬分，沒幾個月就辭職了。問他到底為何如此跳tone？他委屈萬狀的回：「人家只是想要學習怎麼說話嘛｣！聽得我滿頭黑人問號，明明是魚，偏要學鳥在天上飛，落得無處安身。

沒有才其實沒那麼可怕，主管並沒有你想得那麼介意，因為只要認真學就可以會，最怕是有點才，又不知道用在哪？學了幾招懵懵懂懂又覺得不是自己要的，這種欲拒還迎的角色讓人心好累。

3. 真的有才，只是讓人無福消受：

在職場上遇過一個留美博士，頂着高學歷洋墨水光環，又有專門技術，長得也算一表人才。原本是公司極欲栽培的明日之星。只可惜，此公子頗為恃才傲物、目中找不到人，初來乍到很多流程眉角搞不清楚，卻老是頤指氣使，搞錯狀況還很容易惱羞成怒，一副「燕雀安知鴻鵠之志｣的姿態，把公司當自己家，比總監還像老闆，只可惜公司不是「全家｣，並無服侍此君之必要。

他所缺的，就是人際溝通相處能力。再有才，若沒有現實感，除非閣下家財萬貫回家自己開公司，否則，沒有任何一家企業有義務供太歲爺，最後，留美貴公子也只能落得被請走的命運。

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與其在意懷才不遇，不如力求適得其所

第一種人一開始可以無才，但絕不能不長眼。只要認清自己缺乏的，沒有才，可以用認真努力來彌補；第二種人，通常問題是出在不夠了解自己，也沒給時間找出自己能做什麼、想做及不想做的又是什麼？在職場兜兜轉轉，工作換來換去。對他們而言，找到對的方向，「適得其所｣才是最重要的；而第三種人，通常就是你我身邊強烈抱怨自己懷才不遇的人，有沒有發現，這樣的人，換再多公司都還是陷在一樣的輪迴，渾身散發出來的，通常是負能量。

問題，其實不是出在公司，而是自己本身，不懂人情分際，不願認清現實，最辛苦的，還是自己，還有他身邊的那些人。世上沒有完美的工作、沒有完美的主管和同事，別人也沒有義務要完美的對待你，只有自己，能讓自己在專業、技術和溝通談判上下足功夫，使自己趨近於完美。重視人際溝通，不是要逢迎討好上司、拉攏同事搞關係，而是能藉着對話，讓別人接受你的想法，達成共識成就任務的能力。

人在江湖，與其在意「懷才不遇｣，不如力求「適得其所｣，軟硬實力兼具，你才能說自己懷的，是才，也能夠遇到賞識自己的伯樂。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：方格子艾莎解結的人生研究室，原文：【職場】其實，職場上沒有「懷才不遇｣ 這回事！】