搵工｜不懂IT註定冇運行？　懂人際、領導等10種能力亦一樣有出路

數位化以及人工智慧（AI）正在翻轉人們的工作方式，疫情更加劇了變革的速度。未來人才需要具備哪些技能，才能在多變的情勢下生存？麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）提出 13 類技能，其中不僅包括軟體運用、理解各種數位面向的能力，還涵蓋是否抱有熱情、樂觀等的態度。你擁有了嗎？麥肯錫於今年 6 月發布這份〈定義公民在未來工作世界的所需能力〉報告，調查來自 15 個國家的 1 萬 8000 人，從而提出未來工作者須具備的技能，旨在希望各國政府能針對這些項目加強培訓。



隨着工作型態將更加自動化、數位化，報告指出，工作者若能具備這些技能，將有助達到以下 3 個標準，更能在未來勝任難題，無論他們身處在哪個行業：

1. 增加自動化系統以及 AI 無法達到的價值。

2. 能在數位化的環境工作。

3. 能不斷適應新的工作方式和新職業。



這 13 種能力，又細分為「認知、人際、自我領導、數位化」等 4 大範疇：（按圖了解）

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認知

1. 批判性思考

．解決結構性問題（例如應對氣候變遷，將難題拆解成小步驟）

．邏輯推理

．認知到偏見

．找出相關資訊



2. 工作計劃與方法

·．制定工作計劃

．時間管理及分辨輕重緩急

．敏捷思考

．學習能力



3. 溝通

．說故事的技巧及公開演說

．問對的問題

．整合訊息

．積極聆聽



4. 心理的彈性

．創意及想像力

．將知識運用到不同的背景

．採納不同觀點

．適應力



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人際

5. 動員

．成為典範

．創造雙贏談判

．塑造鼓舞人心的願景

．洞察組織



6. 發展關係

．同理心

．建立信任

．謙遜

．合群



7. 團隊合作的效能

．鼓勵多元性

．激勵不同個性的人

．解決紛爭

．協作

．成為教練

．授權



自我領導

8. 自我察覺以及自我管理

．理解自己的情緒及觸發原因

．自我控制

．理解自身優勢

．真誠

．自我激勵與健康

．自信



9. 創業

．勇氣及承擔風險

．帶領變革與創新

．有活力、熱情及樂觀

．打破正規



10. 達成任務

．承擔責任及果斷

．成就導向

．勇氣、毅力

．應對不確定性

．自我發展



數位化

11. 流暢運用科技及數位公民身份

．數位識讀（處理數位數據、使用流行軟體、與AI交流等的能力）

．數位學習

．數位合作（例如透過email、視訊會議、文件共享平台等進行有效協作）

．數位倫理（理解數位世界中的倫理議題，例如涉及隱私等的問題）



12. 軟體運用及開發

．程式識讀（理解軟體開發、編碼的原理）

．數據分析及統計數據

．計算及演算思維



13. 了解數位系統

．數據識讀

．智慧系統（例如使用智慧設備來改進產品或流程）

．網絡安全識讀

．技術翻譯（成為科技專家與商業專家或客人間的溝通橋梁）



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成為未來的強者，應多補足「數位力」

麥肯錫以「DELTAs」來形容這13種能力，DELTAs指的是獨特的人才條件（distinct elements of talent），其中融合了技能與態度，像是適應能力、應對不確定性，就歸屬在態度層面中。

為了掌握現今工作者對這些能力的熟練程度，麥肯錫請1萬8000人完成線上問卷，結果發現，在「數位化」類別中，受訪者對於「軟體運用與開發」（平均分數最低）、「了解數位系統」都不熟悉；在「認知」類別中，「工作計畫與方法」、「溝通」的分數，也都低於其他類別的平均分數。顯見這4個類別，現代工作者最不熟練。

學歷高不代表個性好，想成功就要謙遜

另一方面，總體而言，教育程度較高的工作者，確實擁有較高分數，對工作的變化能有更好的準備。然而，也不代表高學歷的工作者在13種能力中就能大獲全勝，像是「謙遜」，較高學歷的受試者的平均分數表現就不佳。

愈熟練13種能力，可能帶來更高收入與滿足

對DELTAs具備更高的掌握程度，對工作者又有哪些意義？報告發現，平均來說，具有較高DELTAs熟練度的受訪者，更有可能是在職中、收入更高、工作滿意度也更高的人。

此外，在特定的能力中擁有較高分數，也往往導致了不同的成果。例如較高收入的受試者，在「工作計畫與方式」、「問對的問題」、「自信」等表現較好；而工作滿意度高的受試者，在「自我激勵與健康」表現最好。

報告最後指出，要提高對這13種能力的熟練程度，必須仰賴持續的訓練。各國政府應從各面向加強培育，確保公民擁有這些能力，在未來的世界中過關斬將。

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