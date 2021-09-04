兼職｜邁入輕熟齡應為事業尋找第二春　7種職業或成職涯新起點

編按：發展副業或兼職是增加收入、累積工作與人生經驗的好方法。無論是50多歲準備退休的人士，還是3、40歲初踏中年的打工仔，若在策劃未來的事業及人生路時，以下的內容絕對值得大家參考呢！



你曾動過拓展副業或兼職的念頭嗎？一般來說，我們會認為下班後還想做第二份工作的人，是因為薪水不夠、需要貼補家用，並大多發生在剛出社會的年輕族群身上，但根據美國零工平台 Wonolo 會員資料的統計，卻顛覆了這個想像：相較於千禧世代，反而是嬰兒潮世代（在 1946 年～1964 年出生）、也就是現在 55 歲以上的人，更活躍於發展兼職、參與零工經濟。

輕熟齡工作者，在職場上有哪些優勢？

其實擁有兼職或副業，並不全然只有提高收入這個好處，尤其是剛要踏入退休生活的工作者，很可能在離開職場之後，頓時失去生活重心，而且，在求職網站 Indeed 的觀察中，嬰兒潮世代的人相較其他世代，更是「閒不下來」的代表族群。

Indeed 指出，嬰兒潮世代的工作者，經常會有以下特質：對工作專注、投入度高，習慣以工作的成果，作為評價一個人的主要標準；並習慣單打獨鬥、重視工作帶來的名聲，也因此要完全離開職場是有難度的。

然而，不少人可能會懷疑，55 歲以上的工作者，不僅體力不如年輕世代，而且一旦失敗，要付出的代價也更高，真的適合開展第二條職涯曲線嗎？

《StartupNation》說明，上述都是事實沒錯，但這個世代也有獨一無二的優勢，比如長年累積的知識、經驗，以及廣大的人脈，都是可以拿到更多機會的重要資產。 另外，如果在展開副業前期就需要注入資金的話，那麼良好的信用，也是這群工作者握有的優勢之一。

適合工作經驗豐富或人生閱歷甚廣人士從事的7種工作：（按圖了解）

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適合輕熟齡族群的 7 種工作

那麼，究竟有哪些類型的工作，適合嬰兒潮世代做為自己的副業或兼職呢？以下整理出 7 大類型：

1. 人生導師

許多人經常會有「如果我在 20、30 歲就知道某某事情就好了」的感觸，而 55 歲以上的工作者長年累積的生活經驗、人生體悟，正好可以作為發展副業的切入點，幫助更多人減少碰壁的機會，不只是找到賺錢的機會，甚至還有機會改變他人的一生。

2. 管理顧問

除了人生經驗之外，在特定產業身經百戰、發光發熱的歷程，也是輕熟齡工作者身上無形的寶貴資產，如果確實累積了不少實務經驗與技能，那麼成為管理顧問、輔導或協助改善某一間企業，相信也是能帶來自我肯定的工作選擇。

3. 技能教練

如果是懷有一技之長的輕熟齡工作者，現在線上學習正夯，不妨嘗試在網路上開課教學吧！無論是音樂、手工藝、演說技巧等技能或才藝，只要有簡單的攝影與收音裝備，就能把專長傳授給更多人。

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4. 意見領袖或接案工作者

想傳遞知識與經驗，寫下來就是其中一個很棒的管道，尤其現在各種社群盛行，成為意見領袖（KOL），同樣能為輕熟齡工作者帶來收入與影響力。如果具備翻譯、設計、攝影等能力，則能走向接案，好處是可以掌握自己的時間、薪酬以及工作量，而且過去的人脈正是得以比別人獲得更多案源的關鍵。

5. 旅遊嚮導

儘管現在因為疫情的關係，不是踏入旅遊業的最佳時機，但如果喜歡與別人交流、分享各種事物，作為一名嚮導也是很不錯的選擇。尤其現在愈來愈多旅行者，想要深入體驗在地生活、而不是去「遊客必踩」的景點。如果長期居住在特定地區，又對在地好吃、好玩的資訊暸若指掌的話，這種私房行程的嚮導正是遊客們會買單的服務。

6. 共享平台

提到當前最熱門的兼職選項，當然一定得提到餐飲外送員、共享計程車或公享空間等，即使沒有上述的經驗、知識可以分享，只要肯付出勞力、或騰出家中的閒置空間，同樣能加入賺外快行列。

7. 保母

不少輕熟齡工作者可能都已經當上祖父母輩，所以具備照顧小孩的經驗，而成為保母就是一項可以考慮的兼職。保母的範圍甚至不只是小孩，近年來大家愈來愈看重毛小孩，讓寵物保母、代客遛狗也成為新興職業，當然這個領域較考驗體力，投入前記得先行評估。

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