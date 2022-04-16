流水式工作導致「腦死亡」？反思6個職業定位　提高競爭力待上位

工作很無聊怎麼辦？



根據美國佛羅里達州立大學 Joseph Grzywacz 教授的研究發現，長期面對單調且缺乏挑戰性工作的人們，由於對大腦的刺激減少，因此會隨著年齡增長，而記憶力和學習力都會大幅下降。

為了避免認知與記憶功能退化，當工作落入一種無趣的循環時，建議你重新思考自己的職業定位。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 找出個人核心競爭力

每個人總有些自己的優勢，或許你有良好的溝通技巧，或是特別擅長規劃與統整，而這些優勢都可以為你的工作加分，令你在職場中發光發熱。所以 請想一想，你和其他人有什麼地方不一樣？你最大的優勢又是甚麼？了解你的核心競爭力，是職業生涯發展中的根本問題。

2. 理想工作需符合 5 原則

你是否在找工作時習慣漁翁撒網，到處寄 CV，等待一份自己做得來的工作，然而不久後就會開始覺得這份工作不適合自己，並對未來感到擔憂？這時不如重新回到起點，反思你要的到底是甚麼？理想工作的特徵應為：你喜歡、你擅長、有發展性、回報高以及有成長空間，符合這 5 大原則的工作值得你的尋找與等待，所以要克服短期的誘惑，別再隨便找一份工作。

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3. 用心經營高質量的同事關係

假如你暫時沒有更好的發展機會，又的確感到工作實在無趣，不妨把注意力轉移放在同事身上。用心經營高質量的同事關係其實也很有意義，你可以把這當作人脈的累積，而這個世界會記錄人的每份善意，總會用一種你想像不到的形式加倍返還給你。

4. 工作時帶上你的靈魂

當你完全可以勝任現有任務，且發現沒有任何能精進的空間，可能就會在工作中出現毫無技術含量的小失誤。大腦運作的特徵之一是「用則進，廢則退」，毫無變化的工作總會使腦部退化，進而導致失誤頻發，所以上班時請務必帶上你的「靈魂」，並養成精益求精的精神。

5. 進行流程的改進和優化

其實愈乏味的工作越需要優化，建議大家花時間總結一下這份工作，看能否從其中找出可以規範化、流程化或標準化的地方。流程優化可以讓大腦接受刺激，使你重新發現工作中的挑戰和樂趣，同時從中獲得成就感，也能降低工作上的枯燥與單調。

6. 探索全新的領域

如果只是因為工作乏味就放棄享受生活，未免有些可惜！工作並不是人生的全部，何不想辦法讓自己變得更有趣，讓生活更豐富多彩。當你不知道自己想做甚麼時，倒不如多方嘗試全新的領域，畢竟絕美的風景，總要在人不斷向前邁進時才會出現。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】