搵工｜哪些行業未來10年需求特別大？25種職業按摩師、司機也上榜

隨着科技進步與社會環境的變遷，有些過往熱門的產業或工作可能不再吃香，甚至消失。因此，對於求職者而言，甚麼樣的工作能夠做得長久、前景看好，或許比自身的能力條件或當下的收入高低相比更為重要。



美國勞工局（Bureau of Labor Statistics）預測，在未來 10 年每年 GDP 成長 2.3% 的前提下，就業市場將會逐步從疫情恢復。若再針對美國各種工作類別進行統計分析，發現有 25 項職位成長最迅速，且收入不低、不太須要工作經驗。

其中，軟體開發與測試人員的爆發力驚人，這個職位在 2020 年的年薪中位數已超過 10 萬美元，由於疫情提升遠距工作需求，使得資訊安全和軟體開發產業蓬勃發展，勞工局預測，未來 10 年相關人力需求將超過 40 萬人。

必須要注意的是，此預測是以工作機會受到新冠肺炎疫情大幅影響的 2020 年為基準，有些職缺在當時因疫情而流失，因此在就業市場復甦後，會有相對較大幅度的增長機會。

要為未來事業打算的話，不妨考慮投身以下這25個行業：（按圖了解）

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以下盤點該 25 項成長最迅速、且不須要傲人工作經驗的職位，並統整其預估人力需求及基本學歷條件：

1. 軟體開發與測試人員

未來10年（2020-2030）預估職位需求：409,500個

一般學歷條件：大學學位

2. 護理師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：276,800個

一般學歷條件：大學學位

3. 市場分析師與行銷專業人員

未來10年（2020-2030）預估職位需求：163,600個

一般學歷條件：大學學位

4. 大卡車與拖車司機

未來10年（2020-2030）預估職位需求：122,100個

一般學歷條件：非學位職業合格證書

5. 專科護理師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：114,900個

一般學歷條件：碩士學位

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6. 小學教師（特殊教育除外）

未來10年（2020-2030）預估職位需求：101,700個

一般學歷條件：大學學位

7. 專案管理或企業運作專員（如維護網路電商運作的專員）

未來10年（2020-2030）預估職位需求：99,200個

一般學歷條件：大學學位

8. 銷售代表（廣告、保險、金融服務與旅遊除外）

未來10年（2020-2030）預估職位需求：97,000個

一般學歷條件：高中學位或同等學力

9. 會計與審計人員

未來10年（2020-2030）預估職位需求：96,000個

一般學歷條件：大學學位

10. 工程技師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：83,600個

一般學歷條件：高中學位或同等學力

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11. 高中教師（特殊教育與技職教育除外）

未來10年（2020-2030）預估職位需求：78,200個

一般學歷條件：大學學位

12. 心理健康諮詢顧問

未來10年（2020-2030）預估職位需求：75,100個

一般學歷條件：大學學位

13. 律師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：71,500個

一般學歷條件：法學博士或相關職業學位

14. HR

未來10年（2020-2030）預估職位需求：70,200個

一般學歷條件：大學學位

15. 電工

未來10年（2020-2030）預估職位需求：66,100個

一般學歷條件：高中學位或同等學力

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16. 長照護理師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：63,800個

一般學歷條件：非學位職業合格證書

17. 批發或製造業業務代表（科技產品除外）

未來10年（2020-2030）預估職位需求：59,400個

一般學歷條件：高中學位或同等學力

18. IT 用戶客服專員

未來10年（2020-2030）預估職位需求：58,000個

一般學歷條件：大學以下或肄業

19. 物流管理人員

未來10年（2020-2030）預估職位需求：56,400個

一般學歷條件：大學學位

20. 建築工地主任

未來10年（2020-2030）預估職位需求：51,400個

一般學歷條件：大學學位

21. 物理治療師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：49,100個

一般學歷條件：醫師或相關職業學位

22. 警察

未來10年（2020-2030）預估職位需求：48,600個

一般學歷條件：高中學位或同等學力

23. 按摩師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：46,500個

一般學歷條件：（非學位）職業合格證書

24. 語言治療師

未來10年（2020-2030）預估職位需求：45,400個

一般學歷條件：碩士學位

25. 初中老師（特殊教育與技術教育除外）

未來10年（2020-2030）預估職位需求：44,800個

一般學歷條件：大學學位

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