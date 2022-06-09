升職｜大機構寧空降管理層　也不內部晉升員工？原來老細是這樣想

今時今日高等教育已相當普及，隨便找一個小薯都有大學學歷。但問題是，為甚麼不少大機構的初級管理層空缺，寧可選擇新畢業的大學生，也不選擇內部晉升基層職員呢？今次半宅職薯就和大家探討這個問題。



基層工作經驗是負累

你可能認為基層工作經驗可以幫助你更了解前線員工處境，令你更有晉升潛力。也許有些機構的高層想法和你一樣，但殘酷的事實是不少大機構高層想法和你相反。

不少大機構高層都不喜歡基層員的態度和思考方法，認為那些是「低級職員 mentality」，是會污染中高層團伙的。他們認為當你待在基層越久，那種 mentality 便越揮之不去，結果便越難晉升至管理層。

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新畢業生更易被塑造

新畢業生，說得好聽一點，是容易被塑造；說得難聽一點，是容易被洗腦。

大家都會留意到，不少管理見習生職位，是限定申請人在畢業後幾年內申請的。原因很簡單，這些「白紙」更容易被塑造成高層希望他們變成的模樣。又從高層角度去想：你總不希望這些未來的管理層成為自己的「頂心杉」吧！

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紅褲子出身管理層比較當下屬是人

紅褲子出身的管理層，和畢業後直接當管理層的人有一個很大分別，就是前者傾向當基層員工是有血有肉的人，後者傾向當基層員工是棋子。

當然這不是絕對，但我確看到這樣的傾向。當一位管理人員對基層員工太過感同身受，處處為他們爭取福利的話，那麼在高級管理層眼中，可能是執行力弱的表現。但一畢業便當管理層的人便沒有這樣的心理包袱，可以一句說話：「同我死掂佢！」，然後在高層面前展現出高度的執行力。

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精英學生不願由低做起

在高層眼中，大學生也有級別之分，特別是在文憑量化寬鬆的今天，同樣都是學士學位畢業，質素卻可以有相當大分別。

如果某大機構一視同仁，要求所有管理層都由內部基層晉升的話，那麼他們很大機會遇到一個問題，就是沒有精英大學生願意由基層做起，連累管理層出現人才荒。

結語

在高等教育高度普及的今天，精英主義在不少機構依然存在。不少高級管理層，都喜歡出身背景和自己相似的初級管理層下屬。所以如果你人望高處，希望能夠晉升至管理層的話，選對適合自己的機構，會令你前路更加暢順。

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