衰老細｜哪有師傅被徒弟打敗？前上司自恃本領高　結果陰溝裏翻船

最近公司在競爭一個大項目，小宇是項目組的技術核心，跟項目負責人老楊一起跟蹤這個項目，志在拿下。為了拿下項目，拜訪客户，多走動走動，疏通疏通關係，想辦法多獲取點資料，保證自己的競爭力是必然的。正是這樣的目的，小宇和老楊最近天天往客户那邊跑，請客户喝個茶，聊聊天。



今天，小宇跟老楊去客户那邊的時候，碰上了H公司的人，這H公司的人讓小宇一下想起了很多事情。

小宇也是兩年才來到現在的公司的，在來現在的公司之前，小宇就是在H公司上班。也就是說，現在H公司成了自己的競爭對手。原本其實也沒甚麼，畢竟他後來跳槽也是到了同行的公司，所以現在相互之間競爭很正常，小宇的今天的感慨在於，今天見到H公司的兩個人，一個是前老闆，一個是自己的師傅老趙。

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回想彼時，小宇剛剛畢業，入職H公司之後，被安排到老趙手底下學習，也就是這樣，小宇稱老趙為師傅。小宇當時可以說是職場小白，所以非常努力，仔細記錄着師傅說的每一個字，認真幹着師傅交代的每一件事。在學習上，除了師傅教的東西，還自己在網上找教程，學習技能。

短短1年時間，小宇的技術已經非常純熟，甚至有些自己通過網絡學習的新技術，作為師傅的老趙都不會。

按照公司流程，學員要出徒，必須要得到師傅的認可，在考核表上簽字。可是在小宇這兒，老趙死活不簽。當時老趙的心思很簡單，就是壓着小宇，多幫他幹一段時間的活。

可是小宇是個有個性的人，既然自己技術已經上來了，就不想被人壓着。再說了，學員不出徒，工資就是打八折的，比正式員工少好幾千呢。最終結果就是，小宇跳槽了，到了現在的公司。

再往後，就出現了現在的狀況，在這個項目的競爭中，小宇跟自己的師傅以及前老闆正面遇上。

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當然，小宇注意到老趙跟前老闆的時候，老趙他們也注意到了小宇他們。之後老闆表示出了擔心，但是老趙跟老闆打包票：「哪有師傅被徒弟打敗的，大可放心，這個項目絕對是我們的囊中之物！」

很快，招標結果出爐，項目被小宇他們公司拿下。客户那邊的解釋很簡單，小宇在技術上既有傳統技術的紮實，也有新技術的創新，是最好的選擇。而老趙的自以為是，卻成了故步自封，沉浸在自己以前的經驗裏，很多新技術沒去了解，不客氣地說，已經完全跟不上時代了。只是不知道經過這次事情，老趙會不會思考，能不能醒悟。

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