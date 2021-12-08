【職場難題】打工仔問題天天都多！如果你的上司、老闆借了你的東西遲遲不還，應該怎樣開口要回呢？肯定有人會說：「直接開口不就可以了？」然而，職場人事複雜，打工仔要生存或上位，自然凡事要多加考慮。對於如何開口又不怕激嬲老細，網民有不少好建議。



（《大叔的愛》劇照）

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近日內地微博有一個熱門話題「#領導借東西不還咋辦」吸引不少人討論，有網民表示：「我去年花499（人民幣）買了個按摩枕放公司，上個月部門領導看到了，說他最近脖子不好，想拿回家體驗兩天就還我。如今見到我是隻字不提按摩枕的事情。」

這位網民既想要回他的按摩枕，但又不想激嬲老細，於是上網徵求意見，結果引起大批網民討論，👇👇👇以下精選了網民6個實用建議👇👇👇

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第7招 ── 送老細一個新的

上面6招都是教如何要回按摩枕，然而有部份網民卻建議第7招──順水人情。有人認為「這個虧，已經吃了，要不要回來都不重要。重要的是，要把虧吃在明面上。」所以建議根不要去討回，反而應該買一個新的去送給老細，就說之前那個是自己用過的，「既然老細你有需要，我買了一個新的送給你。」如此大方，老細自然受落，而且收了人情，心理上自然而然地會對你更好，升職加薪的道路更平坦了。

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