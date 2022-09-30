進步｜何謂「5小時法則」？馬斯克、蓋茨皆採用　別再說沒空進修

《習慣致富》一書作者湯姆．柯利（Thomas Corley）在研究超過 200 位白手起家的百萬富翁後，發現 86% 的富翁都有閱讀的習慣，而有 63% 會在早晨通勤時聆聽有聲書。



Tesla執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）就是透過閱讀，學習如何製造火箭，隨後創立了 SpaceX。而微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）不只以愛書成痴聞名，更時常分享自己的書單給大眾。

每天抽1小時來進修或增值，對你來說有可能嗎？（按圖了解）

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有許多人可能會覺得，在公司累了一天，回到家只想隨便吃個晚餐，躺在梳化上狂追劇。那麼這些日理萬機的大老闆們，是如何在忙碌的生活中，找到時間閱讀或學習的呢？《Entrepreneur》指出，他們都遵循 「5 小時法則」，這個概念非常的簡單，就是在每個工作天都至少抽出一小時學習，如此一來，每周就有 5 小時花在學習上。

這個法則的歷史可以追溯到美國開國元勛之一班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin），他一生中堅持每天都要花點時間學習，而他一般會利用早晨來學習、寫作，建立個人目標並追蹤結果，並在當天傍晚自省。同時，他也建立了類似今日讀書會的組織，讓有志一同的人可以一起自我成長。

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「5 小時法則」要做哪些事？如何發揮最大效益？

那麼這 5 個小時的時間，究竟要做些甚麼事、如何安排呢？可以根據自己的行程，先想想一天中的哪一個小時最適合實施，接着思考自己想要學習和探索的領域，並決定自己吸收知識的媒介，例如書本、網絡文章、有聲書等等。

確立好目標之後，接下來就要執行這 3 件事：

1. 閱讀

閱讀除了可以增加自己的知識之外，阿里巴巴創辦人馬雲也曾說過，「閱讀可以讓你領先同輩。比起一般人，閱讀者更容易了解其他產業的戰略與策略。」

即便你每天無法花一個小時以上的時間閱讀，也可以撥出 20～30 分鐘，例如等待會議開始前，或排隊的時候，而不是把時間花在滑手機上，若工作上需要經常行走移動，也可以試試 Podcast 或有聲書。

2. 反思

在這 5 小時中，不只要吸收知識，思考與反饋也是很重要的過程，可以每天花一點時間反思兩到三個問題。無論是盯着牆壁思考，或是提筆把自己的想法寫下來都可以。反思過去的經驗有助於你從錯誤中吸取教訓，更重要的是檢視自己「做對了甚麼」，再去蕪存菁，有助於改善生活、實現目標。

《Entrepreneur》建議，可以在午餐後 15 到 20 分鐘安排休息和反饋的時間，剛開始也可以先每天安排 5 到 10 分鐘，然後逐步增加，讓自己漸漸習慣。

例如今日參加了一場會議，可以在午餐時想想：這場會議「主要的收穫是甚麼？」「我該如何運用到工作上？」等等。

3. 嘗試新做法、實際行動

將所學付諸行動，是最重要的一環。馬雲也建議，可以將在書中學習到的知識，運用在生活中。所謂坐而言不如起而行，當你有所作為，就有實際的經驗可以參考，即使結果不如意，你也能從錯誤中吸取教訓，或是從他人獲得反饋。

最重要的是，必須要持之以恆。當養成了學習的習慣後，就有機會在不同的領域變得更有生產力、更加成功，一旦感受到自己的成長，也會更有動力持續培養新興趣、學習新技能。

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