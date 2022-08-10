衰老細｜上司總愛呼喝下屬？性格使然外　亦因他們無法轉換立場

衰上司有很多種，以往我討論的多數是中高層衰上司行徑（陰險卑鄙），今天半宅職薯想轉一轉角度，討論一下為甚麼前線上司多數都是初級職員眼中的衰上司。



初級工作的特色

初級工作主要以時間和勞力去換取金錢，自由度低，重複性高，所以上司也更容易掌握下屬工作表現：

零售店售貨員不是站在店面向客人介紹貨品嗎？在上司眼中便一定是在躲懶；

搬運工人不是在搬貨嗎？在上司眼中便肯定是在休息；

初級文員在辦公時間內玩電話嗎？在上司眼中便肯定是工作量太少。

與此同時，但凡有血有肉的軀幹，都有自動調節機制的：站得久便會想坐一坐；搬完重物自然想飲水休息；工作沉悶自然想找娛樂。這種出於本能的拉力，很多時超越初級職員的意志。

結果前線的上司，便和初級職員的本能站在對立面。

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本能渴求 難以用婉轉方式制止

對於中高層職員來說，如果因為思想粗疏而換來大老闆一個鄙視眼神，那已經是一個足以傷及自尊心的懲罰。因為這些中高層職員追求的是身份地位、面子和成就感等，大老闆要教訓他們，用不着破口大罵。

但初級職員的工作性質卻不同：在全身肌肉累得顫抖，口渴得像被火燒的時刻，談的是站著與暈倒的分別。在這時候面子地位，已經遠不及即時滿足本能需求的重要。

結果，前線上司為了蓋過下屬本能需求的驅使，通常會用衝擊性更加大的方法，例如大聲喝罵和粗口問候。

結果，前線上司都被看成衰上司。

領導無方的惡性循環

初級職員習慣被上司粗口問候，久而久之會以為這是上司對下屬的溝通方式。他日成為一個小小的工頭之後，很大機會不知不覺的有樣學樣，用同樣的喝罵方式對待下屬。

結果這種壞習慣一代傳一代，初級職員永遠覺得前線上司衰，前線上司永遠覺得初級職員懶，造成一個惡性循環。

突破惡性循環的方法

當然也有一些前線上司能夠突破這種惡性循環。那就是要摺起衣袖，身先士卒：當前線上司覺得肌肉發軟需要休息的時候，自然明白到下屬休息是合情合理；當前線上司面對尖酸刻薄客人的時候，自然明白到下屬有情緒是人之常情。

這解釋了為甚麼有些初級職員喜歡紅褲子出身的高層，因為這些高層更能將心比己，了解初級職員的感受和難處。

同樣地，這也解釋了為甚麼有些機構不喜歡讓紅褲子出身的人擔任高層，因為他們視初級職員為「人」而不是「棋子」，對初級職員過分仁慈，不能發揮他們的小宇宙，是執行力弱的表現。

結語

上司和下屬是不是真的永遠站在對立面？其實不是的。如果作為上司的懂得透過適當地分配工作和給予教導讓下屬成長，大老闆又樂意把業務成果和員工分享，那麼由上至下一條心，是會發生的。

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