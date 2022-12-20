EQ評估｜易被撻着怎做大事？有這12種性格特徵　老細自然肯升你職

一個人工作表現會傑出，可能具備了許多特質，例如很有遠見、專業知識充足。但是，真正讓人嶄露頭角、成為成功領導者的最重要關鍵是「情緒智商」。這些人不僅能掌控自我情緒，更懂得處理別人的心情，讓眾人願意追隨他們。



現在許多公司在決定升遷時，不只看候選人的學經歷背景，更着重觀察對方展現的情緒控管和人格特質。已有諸多研究顯示，情緒智商高的人，往往工作表現較傑出。不過，情緒智商並非全然靠天生，後天觀察與養成是非常重要的。你可能覺得「擅長社交」「樂於助人」「受人喜愛」就等於情商高，但《EQ》作者、心理學家丹尼爾．高曼表示，職場情緒智商應該更全面，分為 4 大面向、12 個特徵。如果你具備這 12 種特徵，代表你的情緒智商可能比別人高，更有機會成為好的領導者。

若你具備以下越來的特徵，代表你在職場的EQ會越高，當上領導者的潛力亦越大：（按圖了解）

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自我意識

1. 情緒意識

這是一種感知情緒的能力，你可以訓練自己了解自我的感受，以及這些感受生成的原因，從中了解自己的長處和短處。情緒意識最容易培養，比如，留意自己生活周遭的事件，在沮喪的時候特別留意造成沮喪的情緒根源，慢慢釐清理解自己在哪個時候需要依賴他人，自己堅持的價值觀和目標是甚麼。

自我管理

2. 情緒管理

能在壓力之下保持情緒穩定，並迅速的恢復。像是沮喪或憤怒時，認知到情緒，平靜的處理一時情緒，配合環境繼續完成手頭工作，不影響任務。

3. 適應力

針對環境的變化，你可以變換自己的情緒去適應挑戰，不怕變動快速的環境。

4. 成就感

追求工作上的卓越表現，很重視正面回饋，讓成就感成為進步的動力。

5. 正向觀點

你總看見身邊人、事、物美好的一面，期待事情正向的發展。這是成功領導者很重要的特質，因為正向觀點最有機會帶來改革和進步。

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社會意識

6. 組織意識

你很容易觀察到身處環境中的集體情緒氣氛，甚至有時候能預測某些人接下來的情緒表現，為此提前做出準備。

7. 同理心

你願意花時間了解傾聽對象的生活、想法，承受對方傾訴時的情緒，並試着站在對方角度體會他的心情。

關係管理

8. 影響力

你很容易獲得團隊成員的支持，例如提出的主意會被採納，大家願意附和你的說法，甚至願意動起手來和你一起完成任務。

9. 衝突管理

不害怕衝突，能站出來適當的調解，包容各方聲音，研擬出一個雙贏的方案。

10. 團隊精神

在團體中，你可以很和諧的跟別人共處、工作，並融入各種團體活動。面對責難時，你願意共同承擔責任；獲得肯定時，你也願意跟團隊成員共享。

11. 訓練或領導

你有清晰的邏輯和說服力，可以常常給人很實質的建議，尋找明確方向，帶領身邊的人走出迷惘。

12. 鼓舞人心的領導力

不只完成自己的任務，還能激發他人朝向整體的願景努力，並在過程中讓團隊發揮最大的本事。

如果你發現自己還缺乏許多情緒智商的特質，不妨從現在開始培養，成為一名優秀的領導者吧！

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