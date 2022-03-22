卸膊｜職場是否亦有「壞咗嘅人」？3句說話　根本在說：與我無關

三年前「安心偷食」事件，大家印象最深的其中一個畫面，應該是藝人許志安痛哭流涕地說：「我係壞咗嘅人」。原來有一種人，既不是好人，也不是壞人，而是最不關自己事的「壞咗嘅人」。

今天半宅職薯就和大家分享同一套路，讓打工仔在犯錯後挽救危在旦夕的形象。



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這件事的決策過程有改進的地方。 打工仔

註解：

明明就是自己不學無術，思考粗疏，甚至是剛愎自用，最後做出錯誤決定。

但打工仔（特別是高級打工仔）卻可以把「自己的水平」和「決策過程」強行分開，把自己抽離出來。錯的，只是那抽象又虛無飄渺的所謂「決策過程」。

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2



可能你和我這位下屬的溝通出現了誤會。 打工仔

註解：

這句說話，最常出現於督導階層在客人面前護短的時候。

這句說話把服務態度、承諾、和質素等所有東西都置諸一角，卻把問題歸咎於彷彿雙方都有責任的「溝通」上，再進而演繹成雙方都不需負責任的「誤會」。結果，自己甚麼責任都不用負。

3



這份文件有幾個字的文法不太正統。 打工仔

註解：

明明就是自己年紀小的時候不努力學好語文，長大後又不肯付出努力惡補，最後引致語文能力欠佳。

但打工仔卻可以把語文水平不足這件事縮小為只有幾個字文法不太正統，甚至套用「安心偷食」套路，說只是電腦「bug咗嘅grammar check function」。

「安心偷食」的拆解藝術，確實令人著迷！

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