進步｜忙是事實　但加班非宿命！5招提升工作效率　周末可這樣做

外界常誤會，加班就能做完所有事，事實上，你應該聰明地工作，而不是埋首工作。Web Profits 公司創辦人蘇詹 ‧ 帕陀（Sujan Patel）在《Entrepreneur》網站上分享他的自身經驗。



帕陀過去工作 13 小時，彌補做不完的進度，而美國 7 成職員也抱持相同想法，認為加班就能搞定任務，所以每周工時超過 40 小時，但最終只把自己累壞了。如今，帕陀每天只工作 5 小時，成效卻比過去每天 13 小時好，只因他調整了 5 種做法。

與其藉延長工時來完成工作，不如以逆向思維想想，學習一些讓工作效率提升的方法吧！（按圖了解）

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1. 調配好能量，而非時間

沒有人上班能全天能量滿滿、效率一流，領導專家羅賓 ‧ 夏瑪（Robin Sharma）指出，「做事有效率的重點在於你如何管理思想。」多數人一天中可能有特定時段（如進公司至吃午餐）工作效率極佳，帕陀發現他下午 2 點至 5 點效率較差，於是他 2 點後就選擇下班休息。

2. 刪除不必要的任務

帕陀每年都會詳審他的每日、每周及每月工作內容，依重要性排好順序，刪除不必要的任務，轉手給他人執行、節省自己的時間。如果這些工作未必只有你才能做，就可考慮交給其他職員、甚至外判。

3. 善用新科技

美國 7 成 5 的上班族不習慣使用新科技，不認為新科技對其工作效率有助益。對此，帕陀推薦管理行程的 App 和網站，分別是 pick 和 calendly，不僅能打點好行程，還能分享雲端，加速排定會面時間。另外，Things 是一款管理任務的法寶，Google Analytics 和 ProfitWell 則可掌握行銷成果，善用這些科技便可調配事情輕重緩急。

4. 慎選 3 件優先要做的事

美國管理學大師史蒂芬 ‧ 柯維在着作《與成功有約：高效能人士的七個習慣》中提到：「高效能的關鍵不在挑出行程中優先事項，而是排好優先事項的行程。」每天上工時，都應該聚焦於今天前 3 重要的任務，做好對公司影響甚鉅的事，這才是高效能又聰明的做事方法。

5. 利用周末做些管理者事務

周末加班跟平日上班 16 小時一樣，並沒有辦法顯着提升工作效能，帕陀偶爾會利用周末早晨處理管理者事務，但僅限 2 至 3 小時，因為假日完全心無雜念，可以安靜思考平常沒機會深思的內容。

不過，他也提醒，周末還是要好好休息、充電，下周上班時才會衝勁十足。

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