小心跟錯老細！哈佛教授稱5種性格領導者易失敗　朱克伯格竟中3項

怎麼樣的老闆是最糟糕的？醫療科技公司美敦力（Medtronic）前行政總裁，也是哈佛資深教授比爾．喬治（Bill George），在他的著作《True North》提到，領導者如果喪失方向，就好像在茫茫大海中，喪失信念、價值與目標。失去方向感的領導人，將不再適合領航團隊前進。喬治觀察職場領導力議題 20 餘年，根據他的經驗，擁有以下 5 種性格特質的老闆，將註定失敗！



能當上老闆這職位的人，也不是個個都充滿才幹！（按圖了解）

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1. 冒名頂替者（Imposters）:

冒名頂替者透過個人魅力或點子等手段上位，但一旦當上領導者，他們卻不知道如何有效治理，也缺乏自省的能力。知道自省的領導者才能夠明辨對錯。

2. 自我合理化者（Rationalizers）：

自我合理化者總是不願意承認自己的失敗或錯誤，他們不斷將他們做錯的事合理化或是歸咎他人。

3. 追求光環者（Glory seekers）：

追求光環者總是以他們能賺進多少錢、獲得多少媒體的關注、又或是多了甚麼榮耀的頭銜而沾沾自喜。他們總是把個人的榮耀放在如何打造組織長久的價值之前，並對此永不滿足。

4. 孤獨者（Loners）：

孤獨者拒絕任何信任關係或支援網絡。他們相信自己一個人的決策，拒絕員工的任何建議和反饋，這也導致他們的組織趨於失敗。

5. 流星（Shooting Stars）：

流星總是看着下一個頭銜、工作或目標，而非專注在目前工作，不願意花時間從錯誤中學習。

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根據喬治的觀察，Meta（Facebook母公司）共同創辦人兼執行長馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）的領導很明顯符合其中 3 項缺點。

佐克柏於 2004 年首開社交媒體先河，創辦Facebook，市值達 4,500 億美元。但喬治分析，從朱克伯格的領導風格來看，他是個自我合理化者 ，不願意承認自己的錯誤。Facebook在今年二月市值一口氣跌掉約 2,320 億元，但朱克伯格和Facebook團隊卻把問題怪罪在蘋果公司隱私政策的改變，而不願意檢討自身經營上的問題。再者，喬治認為朱克伯格在決策上不願意接受他人的建議，是個孤獨者 ，例如隨着Facebook成長，他不再願意聽取長期投資者麥克納米（Roger McNamee）的警告，放任Facebook成為 2016 年俄羅斯介入美國總統選舉的平台。

此外，朱克伯格也是個追求獲利和營收不顧一切的追求光環者 ，這也讓Facebook長期受到質疑：為了利益不顧顧客隱私和心理健康。喬治建議，朱克伯格應該暫時放下工作，回頭思考，與經營團隊成員重新建構企業的核心價值與願景。

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