5種徵兆或證員工不信任公司高層！面對挫敗　Zoom CEO一招挽人心

在後疫情缺工危機以及景氣下滑的大環境中，管理階層的領導力，是能否帶領一個組織度過危機的關鍵。無能的主管，很可能拖垮企業擺脫泥淖的腳步。



美商宏智國際顧問（DDI）發佈的《全球領導力前景 2023》（2023 Global Leadership Forecast）報告，研究調查數千名主管，涵蓋超過 50 國、24 個產業。《Inc.》整理出辨識「領導力低下」的 5 種徵兆：

當員工對公司高層失信心，試問在那裏上班的打工仔還怎會開心？（按圖了解）

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1. 流動率上升

在 2022 年，有 54% 的公司流動率上升，勢必會對管理造成一定程度的衝擊。大約 3/5 的行政總裁都認為，目前最主要的挑戰就是留住或僱用到頂尖人才。

為了防止有價值的員工走人，組織應打造開放的溝通管道、以同理心領導，並優先照顧員工身心及福利。 例如，提供彈性的工作安排、心理健康資源、適時授權等等。而行政總裁和其他高階主管們，必須塑造出團結、以人為中心的企業文化。

2. 員工難以容忍糟糕的領導者

在這份報告中，只有 40％ 的領導者認為公司有高品質的領導階層，這個數字比 2 年前驟降許多，幾乎是 2010 年金融危機時期的水準。調查顯示，若經理人看到領導層的人際技能不佳時，在一年內離職的可能性會高出 3.5 倍。

DDI 分析和行為研究中心主任史蒂芬妮・尼爾（Stephanie Neal）就指出，企業若想培養出優秀領導者，必須優先考慮領導力和職涯的發展，而且要盡早培育人才。更重要的是，許多公司常會忽略資深主管，認為他們不需要太多支持和幫助，但事實並非如此。

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3. 員工不再信任領導階層

數據顯示，只有不到 1/3 的人信任自己組織中的領導高層，這會直接影響員工敬業態度，可能造成「安靜離職」，甚至成為真的離職的原因。

建立員工信任感必須從高層做起，領導者可以適時展現真誠的一面，例如承認錯誤和缺失，並以同理心傾聽、回應團隊需求。《Inc.》提到，一個很好的例子是 Zoom 行政總裁袁征，在大裁員了 15％ 之後，他立刻將重點放在建立員工信心，並且對自己的錯誤負責，與高階管理層自砍 98％ 薪水。

4. 創新步調因不信任而被阻擋

對經理人來說，在能信任高階主管的狀況下，由於不怕失敗、不怕提出新方法、不怕挑戰現狀，並更願意嘗試新事物，因此提出新想法、新解決方案的可能性會提高 3 倍。

「（管理者）應以同理心和尊重的態度對待『個人』，而不只是把他們視為員工。」尼爾指出，這對公司培育創新人才是很重要的關鍵。

5 . 領導者營造太過「完美」的形象

再怎麼厲害的領導者，畢竟也是「人」。DDI 的調查指出， 員工對願意表現出弱點的領導者，信任度會增加 5 倍以上。 要是他願意承認自己的失敗，信任度更會高出 7.5 倍。 這個數據顯示，犯錯不僅可被接受，更有助經理人成為具同情心、同理心的高階領導者。

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