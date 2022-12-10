名牌大學生應徵豪門家庭教師　僅任半年精神崩潰：我堅持不下去了

與其説是家庭教師，我更像是保姆。



劉楠辭去家庭教師的工作後，整個人如釋重負。回想這半年的經歷，她有種「恍若隔世」的感覺。那段時間，她住著近400平米（約4300呎）的豪宅，一個月拿著2萬的薪水，還包食宿。起初，她被這些優渥的物質條件所吸引，可巨大的精神壓力讓她不堪重負，最終選擇了離開。

近些年來，家庭教師正在一種流行趨勢，吸引了不少高學歷人才前去應聘。然而這份看似輕鬆的工作，實則並不好做。

以下，是劉楠的講述——

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01 沒有隱私，身心俱疲

研究生畢業前，我本來拿到了一家車企的offer，但公司臨時毀約，這意味著我「畢業即失業」。在朋友的介紹下，我去做家庭教師，幫一個10歲的男孩輔導功課。面試環節很簡單，我跟男孩的媽媽視頻聊了20多分鐘，彼此還算投緣。她相中我的985背景（編按：內地頂尖名牌大學），看了成績單後，隔著屏幕直接開出2萬的月薪，並問我下週能否正式住家。我手裏沒有其他工作選擇，就答應了她。

去上班前一天，我心裏特忐忑，一晚上都沒睡著。去一個陌生家庭裏生活，就像一場大冒險。男孩家在一個別墅小區裏，白色的外牆，玫瑰金的裝飾線條，是我對這幢別墅的最初印象。男孩家裏有個專門的包櫃，裏面放著各種大牌包，有些包的價格就夠在我老家買套房了。男孩媽媽跟我説了下注意事項，就帶我來到地下一樓，這是我接下來居住的卧室。房間看起來不大，但裏面灑滿陽光，和我想象中陰暗的地下室不太一樣。

按照合同約定，我需要在週末和工作日晚上給孩子輔導全科作業，平時對話以英語為主，儘量營造出一個好的學習氛圍。跟男孩接觸下來，我發現他一寫作業就磨蹭，總想著法子玩遊戲，這就導致我的工作時間無限延長，有時甚至過了晚上11點。

男孩的父母工作都很忙，爸爸是一家服裝品牌的創始人，媽媽在公司管財務，兩人平時生意非常忙，經常出差不在家。可即便他們不在，卻對家裏的一舉一動了如指掌。除了卧室，家裏所有公共空間都有高清攝像頭。一次，我正在給孩子輔導作業，過了一會他有點走神，結果他媽媽直接打電話過來，問他怎麼回事。我當下心裏一驚，覺得是在斥責自己工作沒做好。

以前我休息日會睡懶覺，但住家時不敢這麼放縱，一想起有人在監視我，就非常不自在，不管做什麼事都格外小心，心裏始終緊繃著一根弦。

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02 既是老師，也是保姆

起初，我的工作內容很簡單，陪孩子寫學校佈置的作業，給他講解不懂的知識點，再和鋼琴老師、跆拳道老師溝通學習進度，彙總發給他媽媽就行。可時間久了，就莫名多出一些家務活。比如照顧孩子的飲食起居、送他上下學、幫他收拾房間、陪他出去玩等。家庭教師的邊界本身就很模糊，我也不太會拒絕，心想表現得勤快點，做一些力所能及的家務活，能留下個好印象，就沒當回事。

可沒想到這些舉動，卻讓我被動陷入了家裏看不見的「戰爭」。有個保姆擔心我取代她，竟記下我做得不好的地方，背地裏給男孩的媽媽告狀。當然，這是我離開時才聽説的。剛來的時候，我會找廚師、管家、司機、保潔聊天，但他們年紀都比我大，沒什麼共同語言。後來，我有點心累，就不想再主動了，彼此面子上過得去就行。

最讓我頭疼的，是處理僱主一家的關係。男孩的爺爺奶奶跟他們住在一起，生活習慣和年輕人很不一樣。奶奶一輩子節約慣了，看到我沒及時關燈，衞生紙拿得多了，就會反反覆覆地提醒。爺爺退休前是單位領導，説話總是帶著命令的口吻，我有點怕他。爺爺奶奶很慣著孩子，見不得孩子哭，只要一鬧就偷偷給孩子塞零食，可孩子的媽媽不許他吃垃圾食品。我就像一塊夾心餅乾一樣，斡旋在他們之間。工作之餘，我幾乎找不到任何的情緒依附點，心裏空蕩蕩的。

按理説，孩子不在家的時間，我是可以自由支配的。這裏去市中心珠江新城也就30分鐘左右的車程，可備課要佔據大量時間，我也擔心萬一出去了耽誤事，就很少出門。説實話，在這份工作中，我並沒有獲得太大的成就感。孩子的成績不可能立竿見影，工作效果無法衡量，再加上有錢人家的孩子機會多，家人已經鋪好了路，他在學習上投入的心思並不多。

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03 「這是我家，不是你家」

做了一個月，我就知道自己不適合這份工作。但貪戀眼前的舒適和還不錯的工資，沒有勇氣離開。促使我最終下決心離開的有兩件事。一個是我自己的身體狀態，因為長期處於高壓狀態下，身體出了些問題，家人朋友又不在身邊，連傾訴的對象都沒有。

另一個則是男孩的一句話。一天晚上我給他講解英語時態時，怎麼教都教不會。他有些煩躁了，發出高分貝噪音，還不耐煩地拍桌子。我試圖安慰他，他卻像一隻暴躁的獅子一樣發脾氣，大聲喊道：「這是我家，不是你家，你憑什麼管我？」

不知是故意還是無意，他用筆用力戳了我的胳膊。我低頭一看，破了一層皮。我有些生氣，但只能壓抑內心的不悦。事後，躲在卧室裏獨自消化情緒。此時此刻，我終於理解了寄人籬下的不易。男孩媽媽知道後，沒讓他給我道歉，而是送給我一個輕奢包，希望藉此翻篇。

然而，她的舉動卻讓我更不舒服，產生了一種揮之不去的「下人感」。對有錢人來説，似乎所有的事，都可以用錢來擺平，你的尊嚴一文不值。我把自己的委屈匿名發在網上，有前輩留言説：「別太當回事，能賺到錢就行。」我試著説服自己，身邊有不少同學畢業後合租，刨去房租、三餐和生活費，工資所剩無幾。而我一個月可以存上萬元，平時都沒空花錢。然而，我還是過不了自己心裏這道坎。

這次意外之後，我認真思考起自己的職業規劃。這裏就像個華麗的籠子，把我困在了裏面。物質帶來的幸福感，很快消失不見了。想清楚這一點後，我快速交接完就離職了，僱主沒有挽留，很快找到下一個老師。我終於意識到，這個世界上從來就沒有無緣無故的高薪。

到現在，我也沒有告訴父母和朋友自己做過家庭教師，覺得大家對這份工作的接受度不是很高。之後找工作的話，也不想把這段履歷寫進簡歷裏。就當是做了一段人生經歷吧。