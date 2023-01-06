公司較器重態度好還是能力強員工？網民分享經歷　嘆還是這樣選

撰文：聯合新聞網
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日前有網友在台灣1111職涯論壇上發問「工作態度跟貢獻哪個比較重要？」引起網友熱議。結果網友一面倒認為「員工能替公司帶財，才是王道」。

事主表示若是兩個新進員工薪水差不多，A實力100分，但是會混水摸魚、隱藏實力，最後產出還是有60分；B則是實力30分，但認真學習態度佳，最後產出50分。

事主好奇正常老闆績效考核，是不是還是以有貢獻產出多的績效調薪比較好？難道A、 B兩人績效考核一定A比較好嗎？

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有身為上司的網友分享自己績效考核時：

．「只看結果，不問過程，50就是50、60就是60如此而已」
．「誰管你能力，公司只管產出｣
．「大人世界不看對錯、只看利益，誰能幫公司帶來更多利益自然要給比較多」

可見不論是實際的能力，還是工作態度都非上司打考績、調薪水的第一考量，終究是「績效說話」。

還有上司分享慘痛經驗：

．「以前帶新人不喜歡A，後來又帶新人遇到B，比較下來還是A好一點，至少不用操那麼多心，也不用幫忙收爛攤子」

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根據1111人力銀行調查企業調薪的標準又有哪些呢？調查顯示，企業為員工調薪的主要考量有個人工作績效52.7%、企業營運狀況47.7%、部門整體績效20.3%，以及年資17.4%。

台灣1111人力銀行總經理張篆楷分析多數企業調薪與否，除了考量營運狀況是否有餘裕，選擇調薪也一定是將「錢花在刀口上」，特別犒賞績效好、對公司有卓越貢獻的員工。

張篆楷建議上班族想要提高工作績效一定要做好時間管理，包括：

1. 設定每周及每日目標，將每周的大目標再分割成每日的小目標，準確掌握進度
2. 預估每件事需要的時間，依照自己的習慣來安排工作，如果你早上精神最好，就把耗費腦力的工作排在早上
3. 劃分任務的優先順序，先確定甚麼是「最重要的事」，這是時間管理的重要核心，把最重要的事放在第一順位，才不會被瑣事影響工作進度。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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