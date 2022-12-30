兼職進修｜工餘時間才讀書　公司哪會不滿？職場上還是別太天真好

在大多數人眼中，兼讀進修是上進的表現，也是提升自己的方法。但我近年卻發現兼讀進修對很多人來說等於事業自殺。



今天半宅職薯就想借一個故事，刺激大家思考兼讀進修究竟是浴火重生，還是事業自殺。

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小薯A中學畢業便踏進社會

話說小薯A在90年代中學畢業。畢業後便立即踏進社會，進入一間大機構由低做起。性格上進的他，在上班之後的幾個月，便開始兼讀進修學士學位課程。

在那個年代，那個環境，小薯A身邊的同事甚至是直屬上司，大部分只有中學程度，最多的也只有高級文憑。說到學士學位，已經是經理級的事了。

在那個年代，電視還播着《總有出頭天》，電影常聽到的對白是「長江後浪推前浪，一代新人勝舊人」。對於小薯A的奮發上進，同事和直屬上司心裏都感到欣賞認同：在工作上，安排讓他有發揮的工作；在假期上，方便他工餘時間上課。

因為當時小薯A身邊的同事都知道，小薯A為人正直大方，即使他日爬頭成為他們的上司，也會是一個知恩圖報的好上司。

小薯A果然晉升為經理

在幾年之後，小薯A果然晉升成為經理。在2000年尾段，香港高等學院學位量化寬鬆之時，小薯A（應該說經理A才對）決定繼續兼讀進修碩士學位，希望重複當年憑着兼讀進修，成功上位的方程式。

「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」

這個時候的經理A，身邊同事和直屬上司多是知識型分子，不是名校畢業生，便是上一代的大學生（即是香港只有兩、三所大學年代的畢業生）。這些同事大多自小得到父母良好栽培，悉心鋪路，一畢業便獲得白領工作。

這些菁英分子同事看見經理A「岩岩巉巉」的背景，卻即將完成碩士學位，在學歷上和他們打成平手甚至更高一級的時候，心裏自然不是味兒：菁英同事自小讀名校精英班，德智體群美皆優異，擁有無械可擊的履歷，今天卻被這位比普通更普通，沒有品味，沒有共同回憶可言的人侵佔其藍血版圖，自然感到世界不公（是的，自命上等的藍血人發現普通人侵佔其版圖，也會感到世界不公）。

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寫衰 appraisal 是劇情需要

在這個思想保守的機構，絕大多數高層的介紹大概是「陳大文，某某名牌大學畢業，曾獲取甚麼甚麼學術獎項或以一級榮譽成績畢業，畢業後加入成為管理見習生，曾經擔任甚麼甚麼重要崗位……」

卻絕不會是「王小明，某 band 2 中學畢業便加入公司擔任初級職員……」

既然經理A絕不會出現於高層繼任人計劃的名單上，於是出於劇情需要，必須在某個位置制止他快速升職。

剛巧經理A在兼讀碩士的時候被學業分心，工作偶有出錯，這便順理成章成為寫衰他 appraisal 的好材料，讓他由如日方中變成原地踏步。

結果，經理A努力堅持續進修，最後竟然變成事業自殺。

後來經理A轉換跑道，浴火重生，找到事業的新方向，這又是另一個故事。

畢業被上司寫衰並不罕見

筆者半宅職薯最近留意到不少人，在兼讀完成學位那一年，都會被上司寫衰 appraisal。當然這不是一個有系統的統計，卻是親身的目測。

兼讀進修，由20多年前值得大肆宣揚，發展至十多年前需要鬼鬼祟祟，到今天畢業後容易被人寫衰，改變令人難以置信。

當然，直屬上司忌才是一個原因，兼讀進修攤薄注意力也是一個原因。究竟是哪種原因，只有上司心中那條蟲才會清楚知道。

結語

在一些思想保守的機構，出身歧視依然存在。一個人要是不能夠在大概20歲之前建立起無械可擊的履歷，以後再做甚麼提升自己，都會被難聽地指稱為「後門狗」、「洗底」等。

社會上說終身學習已經很多年，但原來在一些機構，終身學習最多只會帶員工貼近 glass ceiling，卻難以得到重大突破。究竟終身學習是一個理念，還是只是一句口號，這留待大家去想像。

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