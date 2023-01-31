裁員｜Google解僱老員工手法極無情　留下來的員工收獎金也要分期

撰文：今周刊
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Google母公司Alphabet先前宣佈，全球要大裁員1.2萬人，不過裁員動作快到恐怕連自家員工都想不到，一名工作了20年的資深工程師表示，自己毫無預警收到解僱的email，所有工作過的痕跡通通被抹去。

而現在又傳出留下來的員工，原本1月應該要拿到的年終獎金，公司決定要「分期付款」，讓不少人相當錯愕。

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根據《商業內幕》（Business Insider）報道，已在Google擔任軟體工程師20年的賈許林（Jeremy Joslin），在Twitter發文闡述自己自2003年進Google工作至今，沒想到有一天竟會收到email通知他被炒的消息，讓他難以接受。

賈許林表示，資遣信中公司對他多年的效力隻字未提，甚至連一點私人時間和同事道別的機會都不給，當天早上一覺醒來，突然發現自己無法接觸公司的任何資源，主管們也沒人告知他狀況或者給予關心，「我整個人就像是失聯一樣」。

其他有着相同處境的員工也紛紛感嘆，自己被效力多年的公司冷血無情地甩開，先是收到手機通知「服務將關閉的消息」，然後看着所有員工相關帳號一個一個被封鎖，還沒回過神了解到底發生甚麼事，接着就收到被開除的email。

不過就在Google母公司Alphabet大動作裁員1.2萬人後，現在傳出這些「倖存」的員工，想領年終獎金都得被迫「分期」。

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《CNBC》報道，以往員工們會在1月領到年終獎金，但是一封最新的內部信件指出，未來年終獎金發放時間會改到3月，而今年1月會先發8成，剩下的2成要等到3月才領得到。

Google年終獎金突然改「分期付款」讓員工們相當困惑，外界認為可能是受到景氣不佳影響，但有員工詢問原因，公司卻未給正面回覆，引起內部熱烈討論。

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