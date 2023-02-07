「係愛定係責任？」每朝起身返工不只因為窮　10大原因錢只屬其一

你每天早上醒來，有沒有想過是甚麼驅使你要去返工呢？



今天半宅職薯就和大家分享十大原因，驅使你每天早上準時起床返工。

別只懂放負，想想自己是受以下哪個原因驅使而上班吧！（按圖了解）

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薪金

薪金是最容易想到的原因，但這並不是唯一。事實上，有些工作是除了薪金好之外，甚麼都不好：工時長、壓力大、返工時間不方便、人事問題複雜……等等。

晉升機會

當你在職場得到晉升，你會享受到很多附帶的好處：更加自主的工作方式；更大的房間（地位象徵）；更多下屬討好你；更容易刷存在感……等等。

地位

談到地位，大家很容易會聯想到這是高級職員的專利。但其實職場上的「老屎忽」，也能夠享受在新人面前「也文也武」的快感。必須注意的是，「老屎忽」不是指年紀上的老，而是指心態上和地位上的超然位置。所以只要條件許可，年輕人一樣可以當「老屎忽」。

成就感

如果你負責的是更能突破舒適圈，更高挑戰性，更加能影響大局，更需要高技巧和能力的工作，你自然會從工作之中獲得成就感。

認同感

當你的努力得到上司老細，乃至於同事及客戶的認同，你自然會感到強烈的認同感，令你覺得一切的努力都是值得的。

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生活保障

如果你的工作要求不算很高，同時也不會給你發達的機會， 但你只要每天準時上班下班，日復日的重複差不多的事，便可以保證三餐溫飽直至退休，你也許會認為這工作很吸引呢！

興趣

在最理想的情況，你的工作就是你的興趣，那麼你便會全情投入享受工作帶來的快感。當然，事實上總有些衰老細破壞你的雅興。所以這只是最理想的情況。

舒適

可能你比較難想像，其實有一些人返工是為了舒適的：無業待在家又好像太過無所事事，不知怎樣消磨時間，所以最好有一份工作，工作量不高，但又可以帶來少許收入，填充無聊的時間。

同事關係

有些管理得比較成功的團隊，同事之間的關係可以很密切：一起「吹水」、一起飲茶、一起午飯……等等。同事就好像朋友一樣，想起也覺得開心。

快樂

快樂不一定是物質上的回報，也可以是心靈上的回報。例如你的工作很有意義，能夠幫助其他人，貢獻社會，你也可以從中得到快樂。

結語

很多人談及工作的時候，首先都會論及薪金，其實這只是狹隘的量度。一份好的工作，會帶給你很多薪金以外的好處。所以如果你的工作薪金不是很突出的話，先想想你的工作還能夠帶給你甚麼，也許你會有新的發現呢！

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