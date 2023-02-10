公司不許員工上班時用電話？事主嘆等同浪費生命　網上圍爐求安慰

你能忍受多久不看手機？



現代人各個是「手機奴隸」，有些人甚至一分鐘不看手機都無法忍耐，但近日有一位網友分享，自己新換的一份工作，在上班時間完全不能使用手機，讓她苦不堪言，覺得自己沒事做的時候根本在「浪費生命」，帖文一出，引起許多上班族回應，更有人直言「這樣工作做久了思想容易僵化」。

只顧玩樂不工作當然不好，但若然連看一看訊息也不行，好像又真的太嚴厲了吧！（按圖了解）

+ 8

一位網友以「有多少人可以忍受工作不能用手機？」為題在Dcard發文，表示自己最近剛開始一份新工作，工作有點類似行政，主要都坐在辦公室，但電腦打開只能收mail、不能用網路，公司又明文規定「上班期間不能碰手機」，她表示，忙的時候的確沒有那種閒情逸致，但因為自己和主管在同一間辦公室，要做甚麼主管都一目了然，和同事也因為年齡的差距聊不太起來，讓事主苦嘆「沒事做的時候真的不知道要幹嘛」、「我真的覺得我在浪費生命」。

這篇帖文引起一陣討論，不少網友都表示自己不能沒有手機，也有人替事主打抱不平，紛紛勸她離職：

．「好可怕，可以換一份工作嗎？我不能接受不能看email以外的東西耶，這樣工作做久了，思想容易僵化，不太好」

．「無法忍受…我超過20分鐘沒碰手機就渾身不對勁」

．「其實如果是可以站起來忙的工作，不能用手機還好，但是如果是對着電腦甚麼事都不能做，那比不能用手機更痛苦」

．「我們忙了一天幫公司賺好幾百萬，結果公司發這爛薪水，不滑手機對不起自己」

．「休息時間不能用很扯，公司管休息時間員工要幹嘛幹嘛」



更有許多人幫事主出招：

．「背單字」

．「聽podcast呢」

．「我都會冥想欸給你參考」

．「我沒事幹的時候都一直喝水上廁所，補水量大增」

．「我都戴黑色藍芽耳機偷聽一些電視劇或是Youtube的命案介紹影片那些，一部半小時以上，很殺時間」

．「我跟你差不多，但我就是練字、寫金剛經甚麼的」



不過也有網友回應：

．「上班本來就不應該做上班以外的事了，尤其用手機」

．「小心很多公司其實查得到員工上班時間上甚麼網站」



更有人酸事主：

．「對啊不能用手機又沒事做，換工作吧好無聊喔」



【延伸閱讀，更多打工仔建議】

好老細｜講自由、講人工更講尊重 打工仔感恩遇好工更願主動OT

+ 10

有意轉工的朋友，以下的4個條件也是你所關心的嗎？

+ 8

延伸閱讀：

公司加薪徵新人 慣老闆一句要他繼續「無年終領低薪」 老員工爆氣開譙

男薪水35k讚「公司福利好」 網揪缺點喊：我真的不行

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】