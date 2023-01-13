升職｜誰是老闆眼中的「最佳員工」？不是擦鞋仔　要集齊4種特質

知名廣播節目《CEO》早前播放從 2007 年開播至今，主持人羅柏・瑞斯（Robert Reiss）已經採訪了超過 1000 位 CEO，他同時也是《變革 CEO：向顛覆產業者學習的影響力課程》（The Transformative CEO：Impact Lessons from Industry Game Changers）一書的共同作者。



瑞斯在與來自不同領域的 CEO 訪談過程裏，發現在領導者心中，對於「最佳員工」的準則都是類似的，可以歸納稱之為「變革型員工」（transformative employees）。這種類型的員工有以下 4 項特質：

比起只懂服從、最愛奉承老闆的人，有以下4種特質的打工仔更易獲得重用：（按圖了解）

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1. 願意擔下沒人想接手的任務

羅伯．桑徹斯（Robert Sanchez）在 2013 年擔任 Ryder System 的執行長，這是一家市值達數十億美元的運輸和供應鏈解決方案公司，在此之前，他已經在這間公司服務將近 30 年。

桑徹斯認為，自己的成功來自嘗試不同任務的熱情，即便這些事情超出他的技能範圍，這樣樂於嘗試、勇於接手的精神，讓他的表現能比其他同儕更突出。「我總是樂於接手新任務。」桑徹斯這樣回憶，「我在公司被稱為『問題解決者』，也因此得到了很多在職涯上更進一步的機會。」

另一位 CEO 洛利．佛切（Lori Fouche）則是在消防員基金保險公司和保誠集團保險中任職，他也同意這樣的看法，因為自己也總是「願意選擇更艱難的任務」。

2. 樂於向別的產業學習，並應用所學見解

全食超市 （Whole Foods Market）的 CEO 約翰．麥基（John Mackey ）認為，保有好奇心是一種非常珍貴的特質，「我會從不同事件、以及每個我遇見的人身上學習。」——即便這些知識可能跟他所處的領域沒有直接關係。

一手打造 MTV International 帝國的 CEO 比爾．羅迪（Bill Roedy）就舉例，他過去在西點軍校接受培訓，以及擔任防空砲兵軍官的服役歲月，讓他了解如何打造一個敬業精實的小團隊，這些「戰力小組」有助於 MTV 在新的國家發展業務，並發揮影響力。

瑞斯也建議，可以規劃一份清單，記錄每位你在不同產業遇到的優秀客戶，他們讓你印象最深刻的事情為何，並自問：「我該如何將這些特質，應用在現在的工作與產業中？」

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3. 展現出願意聆聽的態度和技巧

瑞斯回顧，幾乎所有他訪談過的 CEO 都將「合作技巧」列為最希望員工具備的特質之一，但成功的合作中，最重要的是每個人都知道如何積極地傾聽對方。

喬．羅柏斯（Joe Robles） 將軍是業界卓越的金融服務公司 USAA 的退休 CEO，他提到，「在軍隊中，你必須要學會如何真正的聆聽。軍中的訓練會故意不讓你在無線電中說話，以避免打斷對方。」他提到，在軍中學到的這些技術，讓他變成了一個更好的領導者。

金寶湯公司（Campbell Soup Company）的 CEO 道格．科南特（Doug Conant）上任時，肩負着重振衰落品牌的重責大任。他認為，好的想法可以來自四面八方，「任何時候若有人打斷我，與其先生氣，我會更加視為一個正面的機會。」科南特說，「我會停下來聽聽對方說甚麼，因為也許對他來說，這是一個非常重要的問題。」

4. 不只是提問題，還能提出解答

幾乎每位與瑞斯交談過的 CEO，都經歷過這樣的狀況：一個員工帶着問題來敲門，並詢問 CEO 該如何解決。而他們的建議都是——別成為這樣的人。

因為領導者都非常重視解決方案，與其只有提出問題，不如這樣說：「我們現在碰上了這個問題，但我一直在思考，我認為，我們可以做些甚麼事來解決。」

綜合上面 4 個特質，瑞斯認為，當你願意接受新任務、積極向其他行業學習，同時認真聆聽，就能夠想到更快、更好的解決方案，如此一來，便能成為一位更好的「變革型員工」。

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