職場人訪｜知名喜帖插畫家暫別事業全職育兒：不感可惜反覺圓滿！

圖文創作者 Jubie 是插畫喜帖品牌 Jubie Wedding 的創辦人，繪畫風格童趣中帶著夢幻色彩，深受人們喜愛。然而，面臨疫情挑戰、她也陷入人生兩難，究竟她是如何突破重圍，為自己找出新的道路？



巫秉旂 Jubie，圖文創作者，目前是個居住在臺北的專職插畫家、插畫老師、設計師，也是 Jubie Wedding 插畫喜帖創辦人，引領台灣婚禮產業的插畫風潮。不是繪畫本科出身，從一路跌跌撞撞到漸漸開創出屬於自己的童話風格和創作哲學，Jubie 持續在作品中加入許多對於社會、人心的觀察，終於找到自己的目標和定位。她祈願將創作獻給——所有曾經夢想乘著飛天魔毯、和小精靈一起施展魔法、與惡龍奮勇作戰，擁有無所畏懼的童年的人們。

從朋友婚禮的一句，踏上繪製插畫喜帖的人生之旅

家中擺滿繽紛柔和的插畫作品，眼睛笑得像彎月的 Jubie，面對眼前這樣一位已踏入婚姻、成為人母的三十多歲女性，我們很好奇，「妳在十幾年前，對自己初入職場的想像是？」

她立刻侃侃而談，彷彿昨日才大學畢業般地談論夢想，「我要每天穿得很文青，帶著滿滿的創意與想法，在文青咖啡廳為世界帶來美麗的插圖、畫繪本，發展全方位的個人品牌，讓作品在大街小巷都看得到！——噢，不過後來的故事差很多啦～」這股反差，讓我們哄堂大笑。

從美好的想像中掉回現實，Jubie 描述她插畫家的生活是每天穿著睡衣，靈感枯竭、沒有案源，一下充滿鬥志、一下懷疑人生地拿著畫筆，待在蝸居小套房裡。為什麼不出門去咖啡廳呢？因為沒錢每天買咖啡啊（笑）。

脫去剛畢業時的稚氣、職場新鮮人的憧憬，靠著手上的筆試著養活自己、尋找人生方向的 Jubie，在十幾年前的那一日，迎來了一個人生的契機⋯⋯她的好友要結婚了！貼心的她問了一句：「有什麼需要幫忙的呢？」，這一句成為了她人生的光，帶給了她的好友一份真摯的結婚禮物，也為她帶來了一段獨一無二的職涯。

「為了幫朋友繪製喜帖，我在網路上搜尋相關的設計，結果發現當時台灣的喜帖都是一成不變的大紅色，呆板且沒有創意！」Jubie 注意到婚慶產業中必備卻居然無人在意的「喜帖」這一塊，尚有非常大的空間可以發揮。她帶著好奇心開始搜尋國外的喜帖樣式，意外地打開了全新的世界，被各種繽紛有趣、風格多元的邀請函設計深深吸引。

不僅如此，因為文化的差異，西方人更熱衷於在邀請函上放入插畫，甚至利用插畫去設計一系列的婚禮視覺，在她目不轉睛欣賞設計的同時，也開始思考台灣的喜帖有沒有這樣能讓插畫發揮的可能。於是，好奇心的雪球越滾越大，充滿行動力的她拿起畫筆，想要挑戰這個沒有人開拓過的全新領域。

從朋友的請帖開始，藉由社群平台的分享推廣、到 PTT 上毛遂自薦、親友的邀請推薦，開始慢慢打開了台灣的插畫喜帖的市場。在 Jubie 越畫越多，也越來越有心得之後，便開始認真發展品牌，從周邊商品漸漸擴大服務範圍，甚至開始經營團隊、訓練夥伴、開設課程、獨家設計服務⋯⋯這就是「Jubie Wedding」的創立故事。

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疫情打亂所有計劃，卻也打破經營框架，發現了其他的寶藏

人生之路迢迢，我們一定也遇過許多迷惘困頓的黑暗時刻，因此，我們也想問問老師在插畫喜帖的職涯中，影響人生最大的一次轉變。「疫情影響了我們很多⋯⋯」Jubie 冷靜說道，但回憶的眼神中滲有複雜的情緒，她向我們緩緩解釋。插畫喜帖是以接婚禮客戶案子為主，又因為她堅持手工繪製，所以案子通常一年前就會排好檔期。

新人們一決定好結婚日期，就得趕緊預定，以免向隅。然而，新冠疫情開始爆發，婚禮延期的延期、取消的取消，任何人都不知道未來會發生什麼事，於是工作室的檔期和計劃大亂。疫情爆發時沒有案子，趨緩時大家又一起冒出來趕著要結婚，所以不是沒工作，就是塞車爆炸應接不暇，已經付訂的客戶也無法拒絕。「那陣子真的像在洗三溫暖，每天跟著確診人數心情七上八下。」Jubie 點點頭，心有餘悸。

「不過那時候為了賺錢，我們也改變很多經營模式⋯⋯」從畫喜帖新增了插畫課程、與其他婚禮品牌合作、接婚禮外的案子，這些都打破了她以往的商業模式，也打破了自己習以為常的框架，做了更多不同的嘗試。「我發現了很多以往沒有發現的事情！」Jubie 再次深刻體會人們的交往是一件多麼值得紀念的事，也聽到許多感人的愛情故事，並被深深療癒著。她將這些感動收納心中，成為職涯中的珍貴寶藏。可是，對於一個養著正職員工、有固定支出的工作室來說，在不穩定的收入下，長期來講也是很有壓力，所以身為老闆的她也因為疫情，思考起讓品牌休息的這件事。

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面對外在的困難抉擇，才發現最需克服的是心魔

疫情的反覆、收入的不穩定、對員工的承諾和責任⋯⋯種種考量都讓 Jubie 在「休息」與「硬撐」中間來回掙扎；每逢思及是否要收掉工作室時，心中總浮起不甘心、挫折、失望與濃濃的不捨，捨不得結束自己親手經營十幾年的「Jubie Wedding」。

「一提到台灣的客製喜帖、插畫喜帖，搜尋都是我們，甚至有許多國外客戶特地來找我們製作！」她驕傲地說著，當時的她擔憂這些說出來令人驕傲的經歷、這些輝煌戰績，都會結束。我們問她，最後是如何做出「結束工作室」這種重大職涯決定的呢？Jubie 微微笑，端出了她的兩個法寶——老公和女兒。

老公的耐心叩問「妳想要成為怎麼樣的人？」，常常不厭其煩地和她討論，幫助她撫平焦躁、瞄準方向；女兒則是靈感繆思，讓她重新看待生命、體會成長、發現愛的能量，也對於成功的定義，對於如何活這一生，有了大大的改變。「我每次想到她，就覺得全世界都是太陽曬成的糖，又暖又甜。」人母版本的 Jubie 也露出甜蜜如糖的笑容。

於是，她看清楚了，對工作室的捨不得其實來自於內心的恐懼，在重新整理自己之後，她毅然決然地結束了工作室，將自己的插畫職涯畫上一個逗號，也許也是她在婚禮產業的一個句號。

繼續下去需要勇氣，但結束一切，需要無懼。 女人迷創作者 Jubie

Jubie 發展台灣的插畫喜帖產業，十幾年來為新人繪製了幾百幅喜帖，將品牌做到產業的龍頭地位，她告訴自己——這已經是一個不容易的歷程，它其實已經夠完整，這也是一個好故事！「而我有了這個好故事，有了這些經歷和資源，有願意分享的心，我想我未來可以做的不只是畫圖接案，是可以帶著這些故事走更長更遠，遇到更好的緣分的。」

心境開闊如天空，澄淨如泉水，回想起疫情給她的機會、全職育兒生活給她的職涯喘息，Jubie 滿足地嘆了口氣，感覺一切圓滿。（更多文章內容請點擊文末原文連結）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「選擇繼續靠勇氣，結束一切需要無懼！」放下知名喜帖插畫品牌，全職育兒｜專訪 Jubie Wedding 秉旂】