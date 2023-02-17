殘酷現實｜努力增值求攀上高位？你或有所成就　但仍難破一個宿命

新社會需要新技能，有些人需要每年學習截然不同的技能才能生存，也有些人只需要掌握一、兩種技能便夠食一世。今天半宅職薯就和大家分享技能與上流力之間的關係。



人生勝利組的招聘思維

最近參與一個講座活動，講者是一個未到四十歲，自小受到栽培，擔任大機構高層的名牌私校畢業生。從種種客觀條件看來，他絕對是人生勝利組。

談到聘請人才，他說：「社會轉變得很快，在過去六、七年間，我們每年聘請人才的要求也截然不同。」

說話的重點，是「截然不同」。

而事實上，能夠加入他的公司工作，已經可以說是晉身了人生勝利組，只不過是年輕的初級版本。所以這位講者不愁沒有人揀。要愁的，就只是如何設計不同類型的關卡考驗，挑選出心目中的人才。

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一個人能有六、七種不同專長嗎？

聽到講者說「截然不同」這四個字，我心想：「在過去這六、七年，你又有掌握得到六、七種截然不同的新技能和專長嗎？」，我有一點懷疑。

要是不能每年掌握一項新專長的話，那麼又憑甚麼每年向申請人提出截然不同的要求？

重點在於管理技巧

我聽過一句說話：「有些人用時間換取金錢；有些人用知識換取金錢；也有些人用管理能力換取金錢」。

我覺得這句說話可以進一步分拆。換取金錢的方式，可以由最基本的體力、時間，一步一步向上推至知識、管理能力、洞見和想像力。

講座上的講者，我相信經已掌握了非凡的管理技巧，以及一定的洞見能力，故此能夠帶領一批又一批不同類型的下屬。

說得直接一點，未有社會經驗和管理技巧的職場新鮮人，花盡心思，挑燈夜讀，追趕社會趨勢，學習最新的技巧和知識，事實上也只是在服務在某些知識領域上比他貧乏得多，卻掌握了管理技巧，成功上了位的上司老細。

下棋能力才是金鑛

當一個人還是職場小薯的時候，知識和技能代表着汗水和淚水。

而當一個人成功上位，變成了上司老細的時候，知識和技能便變成一個銀碼（下屬的薪金）和資源。他要做的，就是如何利用資源，和對手博弈，下好這盤棋。

就此而言，下棋能力才是金礦。

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有些人必須學習格鬥，有些人只須學會下棋

話說回來，講者口中那群具備不同專長的申請人，可以比喻作棋盤中的棋子，是必須學會格鬥的戰士；而講者本身，就是下這盤棋的人。

在現代的商業社會之中，沒有家底的小薯，必須把自己打造成善戰的棋子；而有家底，父母有一盤生意交給他的富二代，自小便學習如何下棋。

至於英勇善戰的棋子，有沒有可能有一天成為下棋手呢？這是有可能的，但機會比較小：因為他年輕時都把精力用於把自己打造成英勇善戰的棋子，拼搏上位，到了中年得到認同的時候才重新學習如何下棋。相比起自小便被訓練如何下棋的富二代，難免會遲一點起步。

結語

我發現，現今的社會，越來越難在一生的時間之中由小薯做起，晉身至管理階層，再進而成為大公司老細，甚至行業領袖。這個上流的旅程，大致上要用上兩至三代人的時間，才有機會走至頂點。但現在是小薯這一代，究竟還有沒有下一代，這說到底是一個疑問。

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