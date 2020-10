世代差異｜95後湧現掀職場文化衝突？年輕人不求升職、安穩有原因

如果三年是一代的話,由十多年前不明白80後的後物質主義,至幾年前談論90後的工作態度,到今天95後陸續踏入職場,已經跨越多個世代。 這些年來,老闆高層對職場新鮮人由不明白發展至不可思議。而很多表面上是不可思議的事,背後都有一些原因。今天半宅職薯就和大家解構上司老闆對95後的5個不可思議,希望能帶給大家一點新想法。

老細唔明嘅後生仔5大不可思議:

不可思議之一:面試不是工揀人 而是人揀工

以前社會說的是「求職」,現在說的是「求才」。即使現在經濟環境已經變差,裁員、減薪、無薪假之聲不絕於耳,但新一代找工作的態度卻似乎是人揀工,多於工揀人。與老闆平起平坐的見工態度,令不少管理階層為之氣結。

半宅職薯解構:

95後的父母不少受過良好教育,又或者在所屬公司擔任管理職位。對老闆階層如何用盡員工的招式可說是十分清楚:甚麼工作能夠帶給子女有價值的經驗;甚麼工作掛羊頭賣狗肉。作為父母的,難道不會好好叮囑子女問清問楚,保障自己的利益嗎?

再者,有些大學更設有學生評核教授的制度。師徒之禮早已動搖,君臣之義還能夠穩固嗎?

不可思議之二:不想安穩 只想兼職

記得十幾年前看過一本有關全球一體化的書,當中論及全球一體化的負面影響包括僱員失去就業保障,工作變得不穩定。

但在今天看來,這些知識已經過時了。不少新一代反而希望以兼職或freelance形式成為slash。有良好保障的全職工作,在新一代眼中,竟變成一種枷鎖。

半宅職薯解構:

首先我們應該看看新一代接觸甚麼資訊:讀大學時期參加各式各樣的創業比賽;入行門檻甚低的KOL一個月能賺20萬的傳言;年輕人應追求夢想的論調……等等。令新一代發展出一套「發達容易 搵食難」的思潮。

要新一代為這萬多元的薪金放棄這些花多眼亂的機會,又或是阻礙興趣的發展?別妄想了!

不可思議之三:升職成為辭職觸發點

作為上司老闆的都可能聽過,甚至遇過,以為自己皇恩浩蕩給予員工晉升,結果竟刺激他們辭職?!

半宅職薯解構:

在以前年代,升職不但會帶來優厚薪金,更會帶來更多人的尊重和認同。

但從十多年前開始,有些僱主做壞規矩,令升職變成工作壓力與薪金不相稱的手段。升職,算起上來比繼續當一個小薯更蝕底。

再者,今時今日要獲得認同的方法很多:在社交媒體拍一段視頻,寫一篇感受,隨時得到一百幾十個讚好支持。要刷存在感,難道還要靠早上捉着小貓三幾隻下屬開會嗎?

不可思議之四:Let it go的豁達態度

得來不易的專業資格和經驗,竟然可以一下子放棄,投身到毫無關連的界別。豁達得令人難以置信。

半宅職薯解構:

大家要了解的問題並不是為甚麼新一代會輕易放棄專業資格,而是甚麼驅使他們去獲得這些專業資格。說穿了,就是為了迎合父母長輩的期望。

活在別人的期望下是痛苦的。不少新一代認為完成了大學學業,考取了專業資格,就已經完成了自己的責任,滿足了父母的期望。日後的路怎麼行,就是自己的自由。就像Elsa所唱:‘Let it go, let it go. That perfect girl is gone’。

不可思議之五:新一代竟更迷信命運

當50、60後在30年前已經在唱《阿信的故事》的一句「命運是對手,永不低頭」。受過更好教育的新一代竟然會走回頭路,迷信命運的安排,對人生充滿無力感。

半宅職薯解構:

有一件事是50、60後是不會體驗到的,就是嬰兒潮那一代大都出生在沒有父幹的環境下,雖然競爭激烈,但比今天公平很多。

先不談父母有沒有樓留給下一代的問題,也不談機構上層長期霸佔高位久久未退下的問題。新一代的父母要是有頭有面有人脈,獲得好工的機會已經大增。要是父母是行業精英的話,更會把畢生智慧無私分享,扶搖直上的機會自然比其他人更加高。

憎多粥少,那些相對地輸在起跑線的新一代,心中產生無力感是容易理解的。

結語

每當談及世代問題的時候,總會產生兩派人:一派人指責新一代的不濟,另一派人怪責社會上的不公。每個人出生時都是一張白紙,值得反思的是,上述看似不可思議的事情,究竟是在甚麼環境底下,由誰人孕育出來的呢?