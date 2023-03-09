咖啡｜常人一天可喝多少杯？加牛奶仍會傷胃　這種豆可減胃酸分泌

早晨來一杯咖啡已經成了許多打工仔的習慣，不過也有人會在一天之中喝上好幾杯，希望達到提神效果，但台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學於Facebook提醒，咖啡適量飲用有助預防癌症、心臟病等，但如果喝過量，恐怕會影響健康。



詹宜學表示，喝咖啡能促進腸胃蠕動，幫助排便，減少便秘困擾，甚至降低大腸癌發生機率，也有研究發現，喝咖啡有助腸道增加好菌，減少糖尿病、心臟病、癌症發生的可能，但這些好處的前提都是「適量的咖啡攝取」。

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如果喝過多咖啡會造成對身體造成甚麼問題呢？詹宜學指出，一旦喝下過量咖啡，咖啡因會使食道與胃交接處的「賁門」括約肌鬆弛，提高胃食道逆流的風險，若長時間忽視，可能導致食道病變、癌化，且過量的咖啡因也可能產生心悸、血壓升高的問題。

一天可以喝幾杯咖啡？醫師曝4種人要少喝

關於一天的咖啡建議飲用量，詹宜學強調，根據台灣衛福部公告，咖啡因每日攝取量建議控制在300毫克以下，如果是喝罐裝飲料，要留意包裝上的咖啡因含量標示，現煮咖啡若以一杯350c.c.計算，建議一天不要喝超過2杯。

此外，孕婦、孩童、心臟病患者、腸胃不好的人，應減少咖啡因攝取，不只咖啡要少喝，可樂、朱古力、茶葉等皆含有咖啡因，同樣要注意攝取量。不過孕婦正常或減少飲用一般咖啡是可以的，不用特地改喝低咖啡因咖啡，低咖啡因烘焙過程使用的二氯甲烷反而可能造成身體不適。

詹宜學也說，空腹喝咖啡會增加胃酸分泌、刺激黏膜，如果胃原本就有發炎、潰瘍等問題，可能會因此更嚴重，建議先吃點東西再喝咖啡對身體較好。

至於喝咖啡加牛奶是否比較不刺激胃？答案是否定的，因為牛奶含有脂肪，會讓腸胃蠕動變慢，且咖啡因含量沒有減少，不僅沒有紓緩效果，也不會增加鈣質吸收。若真的需要攝取咖啡因，詹宜學建議喝深烘焙咖啡豆煮的咖啡，這種咖啡豆含有N-methylpyridinium（NMP），有助減少胃酸分泌，對胃造成的影響比較小。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一天可以喝幾杯咖啡？醫師揭「每日最佳飲用數量」，4種人千萬要少喝】

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