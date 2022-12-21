睡覺時忽然被「墜落感」嚇醒？常見於午睡　3種打工仔最易遇上

你有睡覺、午休睡沒多久，身體「突然抖一下」瞬間被嚇醒的經驗嗎？通常這種時候會伴隨「從樓梯或高處踩空墜落」的惡夢，甚至有些人是已經要睡著，卻不自主抽動，而根據統計，有70%的人都曾有過這種經驗。對此，來自台灣的家醫科醫生洪暐傑解釋，這種現象稱為「入睡抽動」，有3種人特別容易發生。



70％人都曾「睡覺突然抖一下」！醫生曝3族群最容易發生

洪暐傑近日在《醫師好辣》YouTube頻道上分享，上學時午休趴睡，都會有睡到一半突然抖一下「好像要掉下去的感覺」，這就是「入睡抽動」的表現，因為睡覺時身體從原本緊張狀態到放鬆，呼吸變慢、肌肉放鬆，腦幹中的網狀活化系統，如果在輸入、傳遞訊息時出了差錯，就會使人體產生反射動作，並感受到突然放鬆是快墜落了，因此出現「要你馬上用力撐住」的反應，所以才會抖動。

洪暐傑指出，多數有這種經歷的人都與「壓力」有關，長期壓力大、睡眠不足或是攝取較多咖啡因者較容易發生。其中有70%都出現在午休小睡時，而非在睡比較久的狀態。

最後，洪暐傑也提醒，如果出現「連續抽動、醒着還發生、合併感覺異常」一定要就醫檢察。有不斷抽動的情況需要注意電解質、癲癇狀況，若醒來後仍持續發生，則可能是小腦、巴金森氏症問題，而合併感覺異常，則可能是多發性硬化症或腦部疾病，提醒民眾要多加注意、提高警覺。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：70％人都曾「睡覺突然抖一下」！醫師曝3族群最容易發生，出現3症狀務必就醫檢查】