職場男人變老有跡可尋？留意5大特徵　笑看風雲非因你為人夠佛系

對職場人來説，變老，不是你的生理年齡變老，而是你的心理年齡開始變老。



比如現在很多職場人，在一起聚會時，首先聊的是養生、聊減肥等話題，這些信號的出現，説明你已經開始變老了。如果你再不調整自己的狀態，你很快就會從心理年齡到生理年齡的變老。

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如果一個人的心態比較積極，即使活到70歲，也一樣和小夥子一樣，很有激情。但現在職場卻出現這種現象：很多年紀輕輕的人卻變老了。比如走幾步就開始喘氣、白天開始發睏、做事情沒有激情等等。那麼，對職場人來説，如何才能看出你已經開始變老了呢？老王認為，從以下5點開始思考：

1、看問題準，看慣世界，即使遇到再大的事情，都會以平靜的心態對待。

這一點，猛一看好像人變成熟一樣，其實不是。成熟是你懂得用心思考這個世界，變老是你開始表現看慣這個事情。但對年輕人來説，遇到屁大的事情，就開始和他人爭論或情緒爆發，這些都是非常不成熟的表現。真正心態變老的人，不管遇到甚麼事情，都會心平氣和、以看慣世界的心態悄悄離開。

老王認為，悄悄離開不是害怕對方，而是從內心瞧不起對方，不願意和對方交流和溝通，才離開。但很多人都錯誤地理解為離開的那個人是因為害怕別人而選擇離開。如果你這樣理解，説明你太不成熟了，太不懂人性了。

2、開始注意養生。

吃的方面，不再大魚大肉，而是開始粗糧淡飯。睡眠少很多，尤其開始早睡早起，不再拼命地熬夜。也有人錯誤地認為打太極拳是養生，對，的確是養生。這只是太極拳的一個方面，但太極拳另一個方面是實戰與防身。需要説明一下，太極拳不是人變老的標誌，只是現在宣傳層面對太極拳的誤解。太極拳是最好的拳，可以實戰，也可以健身，最好從娃娃抓起。

人到中年，不管男女，多少開始油膩。從生理學來看，當油膩到一定時間後，你的細胞開始變化、開始快速分裂，這時，你變老的速度也就越大。所以，老王建議，阻止自己變老的最好方法就是運動，通過運動，讓自己變得健康。

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3、開始淡化社交，尤其是開始選擇性社交，不願意使用手機聊天。

年輕人最大的特點就是無效社交太多，這種社交多數表現為吃喝社交。老王也是從年輕人過來的，現在想想，那時真的很愚蠢。因為年輕無知錯把大好時光浪費在無效社交上面了。現在呢？現在的老王拒絕無效社交，基本上不參與應酬活動，但親情聚會和商務應酬除外。

為甚麼不參與應酬活動呢？因為那種應酬只會浪費時間，不會對身心進行提升，有時候還會讓你很鬱悶。因為在應酬場合，如果遇到垃圾人，你既不能與之辯論，又要接受暴擊，受傷害最深的就是你。

4、身體各項功能開始下滑，尤其X功能下滑迅速，甚至沒有。

這一點就不再贅述了。自我檢查吧！

5、沒有追求了，遇事總想後退，不願意往前衝。

美其名曰讓機會讓給年輕人，不如説自己沒有精力和年輕人競爭了。老王近20年的職場經歷過很多這樣的人。當老王遇到這樣的人後，就開始從人性和他的業績及職場的表現來分析他説的是否是真的。通過分析，你會發現，多數人説的都是違心話。原因很簡單，因為這些人沒有能力和其他人競爭了，不得不為自己找一個藉口。別忘記了，如果他們能競爭過別人，他們一定會參與競爭的。

寫在最後好了，今天的文章就寫到這裏。用這句話結尾：生命不是用來發現別人的對與錯，而是用來實踐自己精彩的人生。

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