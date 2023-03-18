男士手錶｜3款鋼殼綠面人氣款推介　Hublot、IWC　百年靈CP值最高

在這個春意盎然的季節，滿眼的綠色帶來了春天的氣息。今天作者為大家推薦三隻綠盤腕錶，價格都在5萬元左右，喜歡綠色盤面腕錶的朋友們可以多多留意哦～



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Breitling 百年靈機械計時系列 A32398101L1A1

產品型號：A32398101L1A1

香港公價：HK$42,200

腕錶直徑：40毫米

錶殼厚度：11.77毫米

機芯類型：自動機械

機芯型號：Cal.32

錶殼材質：精鋼

防水深度：200米

腕錶點評：這隻百年靈GMT腕錶，是2022年10月推出的款式。腕錶直徑40毫米，精鋼材質打造錶殼。錶盤設計成了綠色太陽紋樣式，在燈光下非常閃耀。盤面上的紅色GMT指針也是點睛之筆，功能實用。腕錶採用密底的設計，搭載百年靈Cal32自動機械機芯，動力儲備42小時，並且具有瑞士天文台認證。公價HK$42,200，性價比很高，腕錶防水200米。

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IWC 萬國錶葡萄牙系列 IW358310

產品型號：IW358310

香港公價：HK$56,400

腕錶直徑：40.4毫米

錶殼厚度：12.3毫米

機芯類型：自動機械

機芯型號：82200

錶殼材質：不鏽鋼

防水深度：30米

腕錶點評：這隻萬國小三針腕錶使用了大面積的綠色，讓人眼前一亮。腕錶直徑40.4毫米，不鏽鋼錶殼採用拋光+拉絲處理，這隻錶的錶殼做的很窄，搭配上綠色太陽紋錶盤，質感豪華。銀色柳葉指針和阿拉伯數字時標的搭配，也為這隻腕錶增添了精緻感。品牌為腕錶配備了一根綠色鱷魚皮錶帶，通過背透的設計，能夠看到搭載的82200自動機械機芯的運作，動力儲備60小時，腕錶防水30米。

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Hublot 宇舶錶經典融合系列 542.NX.8970.RX

產品型號：542.NX.8970.RX

香港公價：HK$57,200

腕錶直徑：42毫米

機芯類型：自動機械

機芯型號：HUB1110

錶殼材質：鈦金屬

防水深度：50米

腕錶點評：這隻宇舶經典融合腕錶是宇舶品牌的入門款式，腕錶直徑42毫米，鈦金屬材質打造錶殼和表圈。綠色太陽紋錶盤非常漂亮，在3點位開設了一個日期顯示小窗口，秒針末端有一個宇舶品牌的logo，品牌為腕錶配備一根橡膠錶帶，整體來說，是一枚輕便的腕錶。搭載一枚HUB1110自動機械機芯，動力儲備42小時，腕錶防水50米。

總結：以上三隻腕錶，百年靈和宇舶風格更偏向於休閒運動，萬國綠盤就偏向於正式，那麼您更喜歡哪枚腕錶呢？

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】