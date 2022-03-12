男士經典短銀包Top 7推薦　BV　PRADA、BURBERRY、PORTER實用耐看

一年之計在於春！新年還沒換新銀包的你也打算汰舊換新嗎？



銀包象徵一位男人的錢財跟品味，想當然銀包一定要乾乾淨淨且不能有破損，銀包已經用好一陣子的你還在猶豫要選擇哪款銀包、哪個品牌嗎？

這回 Dappei 推薦7款不同品牌的短夾供你選擇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. BOTTEGA VENETA 編織短銀包

BV 除了近期登上長城做宣傳引起關注外，去年創意總監 Daniel Lee 離開也是震撼了時尚圈。作為 Daniel Lee 在 BV 經典的設計之一，在 Daniel Lee 離開後也不確定編織系列會量產多少？這款典雅又不失質感的編織短銀包，絕對是低調男子的好選擇！

2. BURBERRY 格紋雙摺銀包

奢侈品品牌之一的英國品牌 BURBERRY，相比於其他品牌，在價格上也相對親民，對於小資族與學生來說較能無痛入手。這款銀包將品牌經典的 BURBERRY 格紋設計在銀包上，外人一眼便能認出這明顯的品牌特色，對於喜好紳士、英倫風格的男士可說是再適合不過。

3. PRADA Saffiano皮革銀包

PRADA 的男用短夾，三角盾牌 Logo 無疑是最經典的款式之一，不過這款 Saffiano 皮革銀包在內裏的卡層做出了特別的設計，在最下面的左右卡層，中間有著三角簍空設計方便取卡，還使用了黃、白兩款的特殊配色與其他卡層做出區隔，一改過去全黑的樣式，可說是簡約中又自帶亮點。

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4. Balenciaga HACKER 銀包

由 GUCCI 與 Balenciaga 共同打造的「The Hacker Project」系列相信有在關注的搭黨們應該都不陌生，這款短夾將 GUCCI 滿版的雙 G 字母替換成巴黎世家雙 B 的字樣，透過合作的方式，融入彼此擅長的設計，更重要的是這款聯名銀包的售價也僅需要港幣5000內，和其他時尚品牌相比，CP 值可謂相當地高。

5. Bellroy Hide & Seek 銀包

這個名為 Bellroy 的澳洲品牌，主打簡化生活，令日常生活變得更加便利而生。這款 Hide & Seek 銀包延續著上述所說的品牌概念，除了擁有 12 張卡片的超大容量外，還有隱藏式的收納隔間與硬幣袋，對於懶得分裝紙鈔與硬幣的搭黨們完全是一大福音。且1千元有找的親民價格，非常推薦給剛出社會的小資族與學生客群。

6. PORTER LOGIC 系列銀包

介紹到銀包，怎麼能不提到 PORTER 的存在，LOGIC 系列不但有著 2D人頭 Logo來凸顯格調，在皮革革面也做出顆粒狀的加工處理讓皮革更耐用，卡層的斜口設計也讓整體使用上更人性化與便利。在滿足各式需求的同時，也讓顧客在使用上更隨心所欲。

7. Calvin Klein ENAMEL PLAQUE BILLFOLD WALLET

想必 Calvin Klein 的內褲一定是大家聯想到這個品牌的第一印象，但其實 CK 的皮件也非常有名，雖然原價大多座落在1千元左右，不過時常有折扣跟促銷的 CK 在促銷後銀包的價格也會落到1千有找，精緻的皮革展現了紳士的低調氛圍，銀包上燙印的 LOGO 深具質感，一點也不輸他牌銀包。

Dappei 結語：

趕緊趁著一年之始來汰舊換新，換上一個能為你招財的銀包吧！還有什麼搭黨們認為實用又實惠的款式及品牌？歡迎下面留言跟大家分享～



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