成功｜自覺已很努力？6個處事態度　看出成功人士層次與你的差別

億萬富翁的世界看起來與我們遙不可及，看世界的方式也與眾不同。或許我們終其一生都難以到達他們的境界。



《Inc.》雜誌整理出幾個事業成功的億萬富翁所擁有的習慣、想法、原則，透過學習和複製，我們也可以在事業上成長，朝成功之路大步邁進。

有點諷刺，但當人越是以「錢」為目標時，他們越不是最有錢的一個：（按圖了解）

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1. 看待事業，心中以夢想為目標

一般人：事業對我來說，主要用途是追求金錢。

億萬富翁：我怎麼看待事業？是我追逐、實現夢想的途徑。



我們每天汲汲營營，為的是在繳完房租、帳單和基本開銷後，能夠存下多一點錢。當你的目標是金錢，你眼中就只會看見金錢。但是億萬富翁們相反，他們認為成功、金錢會在追逐夢想後隨之而來。

2005年，蘋果（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs）曾在史丹福大學給畢業生演講上說：「我相信讓我能夠繼續走下去的唯一原因，就是我愛我所做的事。不管在工作、愛情上都一樣，你必須找到你的所愛。你的工作會填滿你大部分的人生，只有去做你認為偉大的事，才能獲得真正的滿足。如果你還沒發現你的夢想是甚麼，那就繼續觀察尋找，不要停止。當你找到時，你就會知道。」

2. 努力還不夠，要比別人更努力

一般人：我已經很努力在工作了！

億萬富翁：我比所有人更努力工作。



天底下沒甚麼白白吃飯的道理，想要成為億萬富翁，自然付出更多辛勞。事實上，他們常常以瘋狂工作聞名。

Tesla電動車創辦人馬斯克（Elon Musk）曾說：「如果其他人每周工作40小時，你要投入100個小時。這樣一來，即使你們都在做相同的事情，你能在4個月內，做到他們一年才能實現的成果。」

3. 要做的事很大，但目標很簡單

一般人：我希望這件事可以達到5個目標。

億萬富翁：做這件事，我的目標很單純。



當你希望一件事可以為你達成太多目的，往往會因為太貪心、牽扯太多而難以做好。億萬富翁之所以成功，在於他們做任何事的目的都很簡單。

福特汽車創辦人亨利·福特（Henry Ford）創辦公司，是希望讓大家都能負擔得起買一台好車；微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）則想要每個家裏都有一台個人電腦；Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）想要連接人與人之間。

唯有目標單一，才能讓他們專心一致，也使他和團隊更容易把重點放在有利的業務上。

4. 懂得依靠別人

一般人：我可以自己搞定一切。

億萬富翁：一個人絕對無法完成大事。



億萬富翁意識到自己不能完成一切，他們也很清楚自己不是世界上最聰明的人。放下個人主義，懂得感激、依靠他人，透過團體合作集思廣益，才能在有限的時間、資源裏，做出最偉大的事情。

5.你做一件事是想着自己，還是為了他人

一般人：我做這件事，是為了自己的好處。

億萬富翁：完成這件事，能夠提升所有人的利益。



億萬富豪希望讓世界變得更美好，這不是秘密。以馬斯克（Elon Musk）為例，從Tesla電動車、人造火箭到成立太陽能發電公司，他都試着創造一個更環保、可以能源再生的事業讓世界變得更美好。

你想到的是自己，還是別人？

6.不賭博，是成功的關鍵

一般人：靠着幸運過活。

億萬富翁：我準確控制風險。



這裏說的不賭博，不是指進賭場賭錢，而是面對所有事情的心態。作家湯瑪斯·科利（Thomas Corley）在研究富人和窮人的習慣時發現，「77%的窮人每天都在賭博，靠隨機的幸運來保護自己，有錢人則認知到賭博讓你無法控制風險。」

也就是說，你必須盡量控制出錯的可能性，那怕多降低1%也要去做。依賴僥倖過日，是不可能致富的。

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