衰老細｜上司是麻煩還是真心衰？留意6項特徵　全中麻煩諗定轉工

每個上司都有「機車」（挑剔難搞）的時候，畢竟他們承擔着業績或是更上層的壓力。但到底該如何判斷上司是「機車」還是真的有問題？以下列出問題上司的 6 個特徵，如果你的上司符合超過一半以上的特徵，那可以考慮轉職了！



以下是6個特徵判斷老細是好是壞，如果全中就要考慮辭職！（按圖了解）：

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1. 「直升機」式管理工作

直升機上司想檢查你發送的每一封郵件、監控你所有的工作進度、不斷檢查你的考勤。當有人監視着你的一舉一動，工作做起來當然會綁手綁腳，降低工作的創意和效率。

2. 言行不一

在你面前說了一套，卻在其他人面前做另一套，這樣當然會動搖你對上司的信任，以及對這份工作的積極度和安全感，因為不知道自己這樣做，會不會在背後又被批評？這會讓你對於工作倍感壓力，並影響工作表現。

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3. 不尊重你需要多少時間完成工作

「這份資料，我兩天後就要！」在職場上多多少少會聽到這種要求，在沒有足夠時間，又不想草草了事的狀態下，只好爆肝熬夜多日趕出成果。這種情況偶一為之，可以考驗團隊的危機處理能力，並凝聚大家的向心力。但如果太常發生，就代表上司不懂得安排工作分配，或是過度自我、不尊重下屬的工作時間安排。

4. 在背後談論別人

如果上司常常打聽其他人的私生活，並且只是純粹想要八卦，這種行為很可能會產生連鎖反應，產生同事之間不必要的誤會，甚至讓你成為謠言的散播者，遇到這種上司需要非常小心。

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5. 不關心下屬的私人生活

不過問下屬的私生活是一種禮貌，但「八卦」與「關心」是有差距的。當下屬已在工作上出現狀況一段時間，上司仍對員工的生活、身心狀況不聞不問，這代表他們不會關心別人、不會與人合作。因為真正好的上司不僅是分配工作和衝業績，而是做到能凝聚整個團隊的向心力，又讓每個人都能心甘情願的為他與公司工作。

6. 以大吼大叫解決問題

大吼大叫並不能解決任何問題，不管上司的權力多大，他都不應該對人大吼大叫，這只顯示了情商低與自大。

上述問題或許有特例，比方說上司過度的監控與介入，可能是因為你是一位新人，或者你曾經在工作上有甚麼過失，而讓他們對你特別留心。但如果你覺得這嚴重影響了你的工作效率，可以勇敢地與上司談談，討論一下能透過做些甚麼來增加他們對你的信心，並給你更多自主權。

但如果你已經努力調整自己，卻發現上司是無法溝通的，無法解決與他之間的問題。就請相信自己的專業和價值，趕快投履歷、找新工作吧！

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