進步｜2023年不想再渾噩度日？每天自問這8條問題　認真對待人生

忙了一天過後卻覺得自己一事無成，面對明天的工作又毫無頭緒？其實，你做了很多，只是不知道怎麼整理出自己的成果。你需要的，也許是幾個好問題。



擔任律師20年以上的暢銷書作家谷原誠認為，「提問本身就具有力量，可以刺激思考，促進行動。」以下是他建議每天應該自問的8個問題：

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做得好的事

1. 今天，我做得好的事是甚麼？

2. 是甚麼原因讓我有好表現？

3. 如果我明天還想要有這樣的成績，應該要培養甚麼習慣？



中國哲學家曾子曾說「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」意思是，幫人做事情有沒有盡忠，跟人交朋友有沒有守信，傳授學問時有沒有溫習？

谷原認為，利用提問整理思緒的優點在於提問能夠強迫你思考特定的內容，限定你思考的方向。就像曾子一樣，曾子把他最重視的品德化為3個自問，你也可以透過這3個問題找出自己的長處與應該精進的方向。

做得不好的事

4. 今天要反省的事情是甚麼？

5. 為甚麼進行得不順利呢？

6. 這件事情當中最需要反省的點是甚麼？

7. 要改善這件事的話，要培養/戒掉甚麼習慣？



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另一位以每日自省追求自律的，是美國政治家班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）他將他認為人生必要的習慣化為13美德（virtues），每週專注一項美德，每天檢視自己是否有犯下與該美德相關的錯誤並登記在手冊上。如果當周修煉好一項，下一周就可以擴大到第二項美德。

也許大部分人都難以像富蘭克林那樣自我要求，但找出一件自己可以做得更好的事，就是變得更好的契機。

成長必要的事

8. 明天，一定要達成的事情是甚麼？



當你向自己提問，並且作答之後，就像是對自己承諾了要去做一樣，行動也會受到影響。就好像拿破崙曾說過：「偉大的統帥應該每日自問數次，如果面前或左右出現敵人該怎麼辦？他若不知所措，就是不稱職的。」每日自問（數次）使人對自己重視的目標持續不懈。

每天晚上，在對於今天還有殘留的記憶時，用這8個問題整理自己，將答案寫在筆記本上，當做每天的功課，並且定期回頭瀏覽，將每一個今天化為明天的基石！

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