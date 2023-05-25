團隊飯局下屬事事忌住？做個開明老細　6個小動作讓大家盡興而歸

早前寫過一篇文章關於職場小薯和老細飲茶的藝術，有網民留言問可否從老細角度寫和下屬飯局的藝術。半宅職薯帶團隊工作已有一段日子，今天就和大家分享如何做到有霸氣而不霸道，有台型又細心。



為甚麼要和下屬食飯？

首先我們要代入小薯的角度：和老細食飯是一個戰戰兢兢的過程，夾點心不得飛象過河，但不夾點心又會被誤會有所不滿；談話不能口沒遮攔，但「粒聲唔出」又會被人誤會擺款。

所以和下屬食飯必須要提供足夠的誘因，例如由老細請食飯，以彌補下屬的心理壓力。

其實和下屬食飯目標是相當明確的，就是透過這個半正式，進可攻退可守的場合，聆聽下屬的需求，也說出自己的價值觀，建立日常工作以外的認識，令日後合作更加順暢。

不想同事食到「背脊骨落」，作為小team head的你便應注意以下6件小事！（按圖了解）

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由選擇餐廳開始

作為老細，絕對有選擇餐廳的優先權，但也不要真的以為可以隨心所欲。

下屬的午飯時間是有限的，作為老細必須選擇距離適中，不用乘坐交通工具的餐廳。否則有些同事便要「黐」其他人車，低聲下氣求其他同事。

與此同時，又不能選擇起菜太慢的餐廳，否則有些下屬便要為了趕及回到公司而「哽住食落肚」。

最後也要考慮有沒有下屬不食肉，食物敏感等，避免下屬白坐一餐，然後自己買麵包食。

中式點餐的技巧

如果是中式飲茶的話，你便吩咐年資最淺的小薯負責點菜。為了減輕小薯點菜的難度，作為上司的你最好開宗明義說：「我喜歡吃蝦餃和叉燒包，有這兩款點心我便很滿足了，大家喜歡吃其他甚麼東西便隨便點吧！」

當你這樣一說，便可以避免小薯為了奉承你而全部都點只合你口味的點心，而犧牲其他人的歡樂。喜好鮮明，容易滿足，味域廣闊，可以減少小薯揣摩你心意的煩惱，大大減輕壓力。

西式點餐的技巧

如果是食西餐，作為上司的你，首先要明白下屬點甚麼套餐是「睇你頭」的。

如果你點的只是西炒飯一碟，下屬卻意外地點了龍蝦牛柳餐，下屬便會尷尬不安。所以當你拿起餐牌，你便要盡速表明你所選擇的套餐，讓下屬自動選擇價格和你差不多或略為便宜的套餐。

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午餐飯局的話題

除非你這場飯局其實是一場變相會議，否則盡量不要在飯局的中段或之前提及公事，否則整場飯局的氣氛便會變得嚴肅拘謹。下屬由頭緊張至尾，其實也很辛苦的。

所以即使有公事要提及，最好也在飯局的尾段才拿出來討論，然後順勢分配工作，連隨埋單一起返公司落手工作。

晚餐飯局的技巧

作為上司的你，晚餐飯局最好遲15分鐘才到達。為甚麼呢？因為總會有下屬因為種種原因，例如遲收工，有私事，而略為遲到。為了減輕他們的心理壓力，也保存自己的台型，你遲15分鐘才到達最合適不過。

既然這是一場晚餐飯局，大概不會論及公事吧！因為即使你給予工作上的指示，下屬飲幾杯酒，再回家睡一覺，第二天也很容易忘記。所以還是放鬆心情，大家「吹吹水」便好了。

大家有沒有留意到，在晚飯飯局，上司總是會早走的呢？

原因很簡單，當你在場的時候，下屬都不好意思暢所欲言。你早一點離開，留下的下屬便有機會開懷地盡吐心中情，抒發情緒，平衡心理。也許晚飯之後他們還要去食糖水而不想你在場呢！但只要你不早走，下屬便被迫要邀請你一起食糖水，你說是不是很辛苦？

結語

小薯和上司老細飯局是一種藝術，換到上司老細角度又何嘗不是？工作性質的飯局，目的是互相了解，建立工作上的關係和信任。但君子之交淡如水，畫出最佳距離，知所進退，又是每一位上司老細都必須拿捏的技巧。

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