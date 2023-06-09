在哪格開始打字？網民熱議Excel起手式習慣　你屬A1、B2哪一派？

Excel是許多學生和上班族們都會使用到的程式，不管是課堂報告還是工作報表，Excel表單方便的功能都能夠迅速、精確地統計出需要的資料。



近期有人分享了有關於Excel的有趣小發現，指出不少人在使用Excel時，都習慣避開「A欄」，通常會從B或C欄開始填入資料，引發討論。

似是無聊的話題，但就是太細微，打工仔們才會特別在意吧！（按圖了解）

+ 11

A1、B2你是哪一派？日本Twitter熱議「Excel的第一手」

近期日本Twitter出現「Excel使用習慣」的相關討論，有網民以知名圍棋動漫《棋靈王》（棋魂）中談到下圍棋的「第一手」（初手 しょて，下棋時放置的第一顆棋子）概念做為比喻，詢問大家使用Excel時的「第一手」會落在哪裏。該名網民惡搞了《棋靈王》漫畫中的畫面，指出自己習慣是從「B2」開始，詢問大家主流的「下法」是不是從「A1」開始。

有趣的話題再加上《棋靈王》的惡搞畫面，讓這則Twitter帖文引發熱烈回覆，許多人平常雖然會使用Excel，但從來沒有特別注意過填入第一筆資料時的習慣，看到帖文後才發覺自己真的很少從「A1」開始填：

．「我的Excel第一手是B2」

．「我也是從B2開始」

．「我都從B3或C3開始」

．「會把第一欄跟第一列空下來」

．「從A1開始感覺會怪怪的」

．「A欄跟1列基本上都不會用」



從網民的回文中可以發現，有關「Excel的第一手」，大致上分為「A1」和「B2」兩個主要流派，也有不少人自己開了投票貼文，投票結果中也是A1和B2兩種方式佔大宗。選擇「A1」做為第一手的人大多都是直覺從表單上的「第一格」開始填入資料，並且對於從B2或其他位置開始的人表示不解。

「第一手」為「B2」或其他位置的人，有一部分的人是認為從緊貼着表單邊緣的A1開始「很奇怪」，因此選擇從B2或B3、C3等位置下手，空下A欄和1列做為餘裕。此外也有人是出於實用考量，將A欄或1列等位置留給標題、日期、編號等資訊，因此才會從A1以外的地方開始輸入資料。

【延伸閱讀，更多Excel應用技巧分享】

Excel函數｜公式複雜難記？熟用「2個符號」 輕鬆串接儲存格資料

+ 8

【Excel教學】10大常用試算表函數公式 熟用秒速計算及整理文件

+ 14

延伸閱讀：

星座早就退流行！16種MBTI類型人氣排行榜揭曉 快看你和哪些明星同一型

懶人包／不用再說「Hey, Siri」了！iOS17「19大新功能」亮點一次看

果粉優越？現代大學生「用安卓會被笑」？沒有「AirDrop」慘被排除在友誼之外

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】