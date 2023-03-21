網民熱選10大讓女生心動職業制！紀律部隊、機師空少竟輸給第一名

從學生時期的學生制服，到出社會後，也有不少職業有着規定的制服，然而，不少人對於制服充滿着幻想與好感！你也有遇過讓你怦然心動或是讓你充滿遐想的職業制服嗎？



這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「網友熱議最容易讓女生心動的十大職業制服」，快一起來看看你是不是看到也有心動感吧！

每套上班的服飾都能顯出職業的專業，令人心動也不是沒原因！（按圖了解）

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No.10 便利店店員-便利店制服

隨着時代的進步，便利店幾乎是在每條街都能看到，雖然只是普通的制服，但店員們俐落的動作也讓他們看起來更佳帥氣，搬貨的時候更是男友力爆棚，帥度爆表，加上越來越萬能的店員們，專注認真的樣子也讓不少人覺得，非常有魅力。

也有人表示，發現現在有很多便利店店員都看起來很帥：

．「帥哥真的是佈滿了各地欸，有些便利店店員莫名其妙超帥欸」

．「全能的便利店店員們，有時候忙起來，真的是很帥，也不知道為何」

．「看他們搬貨、進貨的樣子，真的是很帥」

．「親切的店員也超可愛，超有魅力」



No.9 消防員-消防裝

說到制服，怎麼可以忘記出入火場的「救火英雄」們，當他們穿上消防裝，在火場上奔波，肩負着救人的任務與使命，在火場不只需要敏銳的觀察力，還要有敏捷的身手，消防員的體態與體力，更是用帥都不足以形容消防員們的魅力。

消防員的超優身材，更讓他們成為百搭的衣架子：

．「消防員的體態，絕對在所有職業裏面數一數二的好，再穿上消防裝，哇嗚根本完美」

．「講真，就沒有甚麼他們撐不起來的衣服，只是穿上消防裝，直接帥氣好幾倍哈哈哈」

．「每次看他們救完火雖然看起來很累，但真的超帥」



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No.8 廚師-廚師服

俗話說：「想要抓住一個人，就要先抓住他的胃」，但除了好吃的料理，廚師們圍上圍裙，捲起袖子，在廚房中，認真又專注做菜的樣子，也讓不少人覺得超有魅力，再加上廚師們精湛的廚藝讓他們在帥氣度上再加成好幾倍。

不少人也提及Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎Emily In Paris》中的身為廚師Gabriel：

．「Gabriel真的超帥，完美演繹理想的廚師樣貌」

．「廚師這個職業，說真的很不錯，會做菜，做菜時認真專注的樣子也真的是帥到不行」

．「每個國家的廚師服都不一樣，但有些廚師服真的很帥欸」



No.7 檢察官、法官-法袍

不少人也表示，看着檢控官和法官，穿上他們的袍子，不只顯得正義又專業，還散發出一股精英氣息：

．「雖然跟男友每天見面，但看到男友的法袍還是覺得好帥，每次看到都再戀愛一次欸」

．「法袍我倒是沒想過，但仔細想想好禁慾喔」

．「法袍穿起來真的是很帥，看起來像充滿正義感的社會菁英，還帶着一股霸氣」



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No.6 空中服務人員、地勤-航空業制服

每次出國旅行或出差時，是不是都會在機場看到一群氣勢磅礡、來勢洶洶的機長及空中服務人員們，帶着墨鏡配上一身兼具時尚又有專業度的制服，光是走過就超級引人注目，代表公司的形象的制服也不斷推陳出新，不論是機組人員或是地勤，一身時尚的制服搭配親切的態度，都讓旅程變超開心！

網友們也分享自己對於空服人員們的想法：

．「真的是有在帥，每次走過都超級顯眼」

．「他們真的是沒做甚麼，只是路過，就超級亮眼，目不轉睛」

．「空少真的是少女們夢寐以求」

．「曾經遇過人超好的空服員跟地勤，因為暈機身體很不舒服，他們一直持續關心，在無助的時候，真的是暈爛」

．「地勤也是超帥，又親切」



No.5 警察-警衣

警察制服完美顯現出警察的正義與威嚴感，讓不少人表示真的讓警察更帥、更有魅力了。

警服也讓不少人被完美收服：

．「最近路上真的很多帥警察」

．「身材超好的警察真的超級哇賽」

．「無法抵擋警服，男友一穿我直接被電暈，超想撲倒他」

．「每次臨檢都會被專業又帥的樣子電到XD」

．「小時候夢想就是嫁給警察，因為很帥（膚淺）」



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No.4 醫生-醫生袍

穿上白袍的醫生們，不只有着一股由內而外的知性感，看診時的專注更是散發着專業，讓不少人對於醫生袍有着一股幻想，近期也有許多以醫療為主題的戲劇作品，劇中醫生們拯救生命的帥氣模樣，更是讓人感受到醫生才有的獨有魅力。

最近熱播陸劇《聽說你喜歡我》中身為醫生的男女主角查房時，散發出的霸氣感，更讓網友瘋狂表示：

．「醫生袍真的就是讓人感受到專業又霸氣的感覺」

．「劇裏面拯救病人的樣子真的帥爆」

．「真的就是帥到不行」



No.3 軍人-軍裝

說到軍人，不少人就會聯想到軍人們英姿颯爽的模樣，一身剪裁立體又合身的軍服，讓軍人整體看起來顯得挺拔又正氣，再加上軍人的職業屬性，讓他們幾乎人人都有着完美身材，軍服根本就更加完美展現他們的好身材。

其中海軍更被不少人點名：

．「海軍真的帥爆，一身白色」

．「海軍真的超帥，又高又帥」

．「配上墨鏡，真的帥氣爆棚」

．「海軍、空軍、陸軍都帥啦，穿上就真的都帥」

．「軍服真的很讚！！！ 感覺穿上合身制服都會變成衣架子！」



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No.2 運動員-球衣

運動員們穿着球衣在自己專業的領域上，各各是好漢，不只在球場上散發個人魅力，球衣下的誘人身材更是讓大家為之瘋狂，從籃球、田徑到桌球，不論甚麼運動，都讓不少人覺得穿上運動裝的運動員們超級帥氣又有魅力。

校園劇裏青春活力的男同學們，在球場上穿着球衣打球的模樣，更是讓許多人心花怒放：

．「球衣真的無敵了吧」

．「不管甚麼球、甚麼運動，看起來就是有一股青春感」

．「穿球衣在球場上揮灑汗水就真的就很帥，在路上就真的還好」

．「球員運動的時候真的腎上激素爆棚，有一股獨特的魅力」

．「真的很喜歡看運動員們在球場揮灑汗水的樣子哈哈哈」



No.1 金融、保險業-西裝

許多金融業、保險業都需要穿着西裝，純白的襯衫加上西裝褲，讓不少人都為之瘋狂。穿上西裝不只顯得高級又得體，更透露出一絲的專業感，好像只要穿上西裝就會增加好幾倍的帥度，除了能完美展現好身材之外，也讓人看起來超有安全感。

許多西裝控們也分享自己看到西裝時，那怦然心動的感受：

．「那個被襯衫和領帶裹的緊緊的禁慾感，為甚麼穿的越多卻越誘人，發明者是天才吧」

．「西裝跟襯衫都好好看 在銀行上班整個超養眼」

．「穿西裝香爆，所以我身在保險業看一堆西裝」

．「超愛制服，但我特別愛的是合身西褲的翹臀！還有腳踝從褲管露出來那一截配上翹的皮鞋」



（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月13日至2023年02月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最容易讓女生心動的職業制服』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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