進步｜不想活到80歲仍有遺憾？趁仍年輕　跟貝索斯自問這12條問題

如何活得成功、快樂、長壽，似乎是許多人一生都在追尋的解答。亞馬遜創辦人傑夫．貝索斯（Jeff Bezos）曾多次在公開場合對此表達想法。2010 年他在普林斯頓大學畢業典禮演講時說道：「當你活到 80 歲時，冷靜沉着的反思着你人生故事最私密的版本，你會發現，其中最切合、最有意義的敘事，是你人生一連串的抉擇。」



貝索斯深信，我們的抉擇定義了我們是誰，而這跟天賦是不一樣的。例如「聰明」是天賦，「善良」則是抉擇。天賦輕鬆就能擁有，抉擇則必須鼓起勇氣才會發生。他認為，人不能靠天賦活，更重要的是每一個階段你的抉擇。即便你看似家財萬貫，當人生走向夕陽，回首過去，你在意的不會是還有多少錢可以花，而是引領你走向今天這般人生的每個抉擇。

跟貝索斯一樣，時刻問自己這12條問題，你得到的或許不是如他家財萬貫，但卻很可能是一樣的活得不留遺憾！（按圖了解）

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透過 12 個自我提問，避免人生到老時徒留遺憾

但多半汲汲營營生活着的人，都是 20～50 歲的人，這時候要如何確保自己的決定不至於到老年時留下遺憾？

貝索斯回憶他年輕時決定創立網絡書店（後來演變成為世界電商龍頭亞馬遜），他知道這是一個很冒險的念頭，但他仍決定放手一搏。「我不曾擔心失敗，但我確信我若不嘗試，我將終生想着這件事、留下遺憾。而現在我非常驕傲當初自己的決定。」

為了不留遺憾，貝索斯鼓勵大家問自己 12 個問題：

．你會如何使用的你的天賦？



．你會做出哪些抉擇？



．你會被慣性引領，還是選擇追尋熱情所向？



．你會遵循規則，還是創造規則？



．你會走輕鬆的路，還是充滿冒險的路？



．你會因批評委靡不振，還是追隨信念勇往直前？



．犯錯時你會矇騙過關，還是誠心道歉？



．戀愛時你會武裝自己的心，還是你會勇敢墜入愛河？



．當事情變得棘手時，你會放棄還是放手一搏？



．你喜歡打安全牌還是挑戰自我？



．你是酸民，還是行動派的人？



．你會斤斤計較，還是慷慨待人？



學會問這些問題，不代表人生就不會做錯決定或步向失敗，當然失敗也是很好的經驗，會讓我們變得更強、更好。重點在於不留遺憾，而非從不失敗。在人生的道路上，不可能每個抉擇都是對的，不可能每件事都完美無缺，即便不是每個人都能成為如貝索斯般的成功富豪，但一樣可以活出自己驕傲的人生。

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