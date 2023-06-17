TISSOT、SEIKO、HAMILTON機械錶推介　3大品牌各具特色5千內入手

開始對機械錶產生興趣後，可能會有一個刻板印象那就是機械錶都很貴，當然機械錶的價格普遍比石英錶高沒錯，而且如果你關注的品牌又是像勞力士、歐米茄、AP、PP等超知名品牌，確實會有一種門檻很高的感覺，可是錶壇並非只有那些強勢品牌而已，如果你真的想要有心體驗機械錶的樂趣，入門的門檻也不一定就是要6位數字以上；假設你買石英錶的預算是千元出頭，那麼剛入門機械錶領域，不妨把預算拉高到5千元左右，而且是3-4千就好，在這個價位帶還是有不少品牌無論市場口碑或產品素質都不錯的機械錶可挑。



本次編輯部針對剛想要入門機械錶的人士挑選出三款定價在5千左右的選擇，通常在打完折後，三款錶應該都是5千內就可以搞定，既不會一下拉高太多預算，也可以藉這些市場迴響不俗的作品感受機械錶吸引人的特點；有鑒於目前市場的喜好，因此在錶海中尋找目標時，我們也就以運動風格的手錶為優先，畢竟這類型的手錶只要一錶在手，現在戴去各種場合都很適合。（以下排序按照品牌名稱字母順序）

3個5千元左右的機械手錶品牌推介？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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HAMILTON Khaki Field Mechanical 38mm

漢米爾頓的卡其野戰系列帶有濃濃的軍事風格，這種設計的錶其他品牌也有出過，但是漢米爾頓兼顧品牌知名度與價格競爭力，而且它還有個隱藏版的優勢在於款式多元，例如有不鏽鋼材質、黑色PVD材質、青銅材質等等，也有NATO錶帶、鋼帶或皮帶可選，而在面盤部分又有白色、黑色與棕色等選擇，且面盤設計含有12小時和24小時刻度這種傳統軍錶格局，比起一般入門機械錶也多了點特色。

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SEIKO 5 Sports SSK GMT

提到物有所值的入門機械錶，SEIKO往往都會在名單上，其中品牌的5 Sports系列又是他們家機械錶的人氣敲門磚，光是5 Sports系列就有數十款之多，一時間有點令人眼花撩亂。本次我們聚焦的是品牌在2022年推出的進階功能款SSK GMT，顧名思義它從系列主力的三針功能升格為兩地時間功能，同時手錶的細節也有一些修改，除了面盤軸心多了第四根GMT指針外，旋轉錶圈的刻度變成了24小時、3點方向加裝放大鏡並只保留日期顯示等，就連鋼帶也從三版帶改為五珠帶，可是手錶的定價卻沒有一下暴漲多少，還是可以輕鬆入袋。

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TISSOT PRX Powermatic 80

天梭在2021年帶回了1970年代的經典作品PRX，結果剛好搭上市場風靡高級品牌熱門運動錶的風潮，所以外觀有點「橡樹味」的PRX因為同樣有知名品牌出品的血統，所以頗受錶迷青睞，成為近年入門機械錶的市場寵兒。PRX系列可以分成不同尺寸和機械機芯／石英機芯，搭配的錶帶也有鋼帶、複合材質錶帶兩種類型，當然本篇聚焦的是機械機芯款式，所以手錶面盤會有立體格紋裝點。搭載自動機芯的PRX 2023年新增了TIFFANY藍面，在手錶的不鏽鋼錶殼與鍊帶烘托下散發清新個性，一現身就吸引錶迷熱議。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：1萬元預算可以買什麼機械手錶？編輯部推薦三個品牌各有風格特色】