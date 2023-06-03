ROLEX、TUDOR、OMEGA、TAG HEUER、積家　7萬內5款商務用手錶推介

日常上班時，手上戴著手錶既能隨時抓緊時間脈動、搭配服裝，也可以給人一種重視時間、展現自身專業感的形象。因此如果能好好選擇一款上班時很適合戴的錶，表示它在下了班的休閒場合同樣也能無往不利，因此要如何在茫茫錶海中挑到一只自己滿意又稱頭的手錶顯得相當重要，畢竟大家都希望在同事和長官眼中留下好印象，選對手錶對自己絕對有加分效果。



本次編輯部精選了5款預算都是8萬以內的手錶作為商務辦公室場合中的推薦用錶，由於目前市場偏好運動感較強烈的作品，因此這份名單也會盡量朝著這樣的路線延伸，其中有些款式不只推薦男性佩戴，連女性也能輕鬆駕馭，如果你還沒想好要入手哪款手錶上班佩戴，這份名單或許能給你更具體的靈感。

5款上下班戴都適合的商務用手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男女皆宜的JAEGER-LECOULTRE Reverso

積家的Reverso翻轉系列大名鼎鼎、歷史又很悠久，發展到現在除了經典的矩形錶殼、雙面可翻轉設計數十年如一日之外，系列也益發多元壯大。你可以在款式豐富的系列中選擇最基本的翻轉設計，也就是第二面為實體錶殼，僅具保護作用（這也是手錶1930年代為了馬球選手所需而生的最初樣貌），也可以選擇翻轉後第二面還有其他顯時功能的進階款式。Reverso擁有多種尺寸，面盤配色也很繽紛，連錶帶材質也有皮帶、鍊帶、皮革帆布雙材質等等，從中可以尋找出自己最喜歡的風格。

穩健的勞力士入門款ROLEX Datejust

Datejust和Aqua Terra有點異曲同工的感覺，只不過它的搶手程度高出Aqua Terra一截，但如果能入手一款Datejust，套句老話還真的是讓人「一勞永逸」的選擇，這系列的尺寸多元，像41mm和36mm屬於比較主力的產品，多數男、女性在這兩種尺寸間選擇已經很足夠。Datejust的細節變化多，如果你想要盡可能地低調，可以鎖定拋光錶圈、黑色或白色面盤的款式，如果喜歡呈現更情烈品牌風格的話，還可以選坑紋錶圈搭配五珠帶的款式。

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可動也可靜OMEGA Aqua Terra

與海馬系列當家的海馬潛水300米不同，Aqua Terra的運動潛水機能沒那麼強，但是手錶本身的休閒風格還是如瑞士刀般萬用，這款錶的設計久經市場淬煉，目前已經相當成熟，它的面盤飾有靈感來自遊艇甲板的水平條紋，搭配上寬下窄的幾何造型時標，能夠將佩戴者的視線自然聚焦在面盤中心，同時它還搭載了大師天文台認證機芯，各方面性能都比瑞士天文台認證要求的標準更高一些，在辦公室這種相對靜態的場合佩戴綽綽有餘，不過手錶錶圈和錶殼採用拋光處理要小心不要在上面留下太多刮痕。

用色大膽TAG HEUER Carrera系列基本款

泰格豪雅的Carrera系列也跟歐米茄海馬系列一樣，並非只有專業賽車錶款式可選，系列中也有價格更親切、設計更簡潔的基本款，例如品牌2023年新推出的36mm自動錶就是一款大三針加上日期顯示的百搭款，今年品牌縮減了上下錶耳間的長度，同時手錶的厚度也減少2mm，使其佩戴舒適度獲得優化，甚至連機芯也導入動力儲存更多的Calibre 7，再加上面盤顏色除了基本的銀色、藍色以外，更有淺粉綠以及亮粉色這種以前比較少見的繽紛色系，散發出更活力充沛的朝氣。

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時尚感強烈的TUDOR Black Bay 31/36/39/41

帝舵的Black Bay系列並非只有潛水錶，也有防水性能降至100米、無旋轉錶圈設計的入門款式，這系列猶如勞力士Oyster Perpetual的意思，但是它好入手得多，而且價格也更親切，甚至你如果想要在多種錶徑中選擇也沒問題，這款錶也有多達4種尺寸可挑，帝舵今年替這款錶全面導入五珠帶搭配T-Fit錶扣的新元素，讓人可以戴錶戴得更舒適服貼。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：預算30萬內推薦五款「上下班戴都很適合」商務用手錶】