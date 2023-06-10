小S大愛6款Sandro夏季西裝　大地色顯白百搭、黑色百褶裙知性優雅

主持天后小S徐熙娣的時尚品味總能讓人想要學習！近期她在節目中多次穿上來自法國的輕奢品牌Sandro。



這邊小編統整出6件Sandro的西裝外套，從蘋果綠的西裝，再到one piece的黑色西裝領洋裝，時髦OL不容錯過！

6款夏季西裝穿搭推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01. 淺棕色混紡單扣西裝外套

雖然氣溫已經攀升地快又急，但只要是時髦又專業的上班族，一定會把西裝外套放上身，這個大地色系的西裝，以較為有呼吸感的面料，與白色的上衣與寬褲對比，讓整體穿搭更是輕盈、俐落！

02. 綠色單扣西裝外套

夏天就要來點粉嫩的色彩！這款蘋果綠的西裝外套，鬆弛的版型，稍稍捲起一點點袖子，只是搭配上Ｖ領背心，寬鬆的落地牛仔褲，還有同為綠色系的尖頭高跟鞋做首尾呼應，輕鬆卻能展現氣勢！

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03. 粉橙色單扣西裝外套

時髦上班族每天趕著上下班，想要不花腦筋的搭配？跟著S姐這樣穿準沒錯！用一件白色的內搭打底，可以是T恤也可以是背心，粉橙色的西裝非常顯好氣色，再套上成套的西褲，同色系把穿搭的完整度提升，更能有氣勢的完勝每一場會議！

04. 咖啡色單扣西裝外套

你是崇尚Casual Friday的人嗎？用短袖、短褲的針織套裝，來表達想放假的心，但為了表示專業度，在外頭罩上了一件咖啡色的西裝外套，中和掉過度休閒的氛圍，一下班就能甩開西裝，好好chill一下。

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05. 條紋西裝

如果基本款的單色系西裝已經好幾件，那麽儂編很推薦入手條紋西裝，多了一分層次感，帶灰調的棕色系，搭配同材質的腰封短褲，在俐落之中多了一份隨性感，更可以因應場合，換上比如樂福鞋或尖頭高跟鞋來平衡休閒感。

06. 黑色拼接西裝領洋裝

每逢夏天的高溫，明明熱到不行要怎麼追求層次感？Sandro幫你一次搞定，這件黑色的one piece西裝領洋裝，收腰的剪裁搭配上不對稱的設計，讓一件黑色小洋裝也能有層次感，時髦OL必須要擁有！

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